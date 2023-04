En medio de un fuerte operativo policial, Donald Trump se declaró "no culpable" y quedó libre

En medio de una enorme expectativa, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró este martes “no culpable” de los 34 cargos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels. Tras su comparecencia, el expresidente abandonó el tribunal, según AFP. Fue inculpado por pagos encubiertos de dinero en tres casos.

Trump, el primer expresidente estadounidense en afrontar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan Juan Manuel Merchan poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado, reportó EFE.

El expresidente entró en la sala del juzgado con un claro gesto de disgusto y sin llevar esposas. Vestido con un traje azul claro y corbata roja, estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía. Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, que lleva como dosier el número 71543-23.

El magnate tendría que someterse a un juicio, con consecuencias imprevisibles para su carrera a la presidencia en los comicios de 2024. Está previsto que tras su comparecencia regrese a su residencia de Mar-a-Lago en Florida, donde prometió realizar esta noche una declaración pública.

Trump declaró en la causa abierta por el pago de 300.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, en plena campaña de las elecciones presidenciales de 2016, para evitar que se revelara una relación sexual consentida entre ambos. En concreto, se lo acusa de anotar ese pago en la contabilidad de su empresa.

Frente al tribunal, la policía neoyorquina, en máxima alerta, instaló vallas metálicas para separar a las decenas de seguidores del magnate, arengados por la congresista de la extrema derecha Marjorie Taylor Greene, y a un puñado de detractores. ”Trump o muerte” o “Haz Estados Unidos Grande de Nuevo” (su lema, MAGA, en inglés), rezaban pancartas, banderas, gorras y camisetas de algunos. “Trump miente todo el tiempo” o “Enciérrenlo”, proclamaban los opositores.

Qué dijo Joe Biden sobre el caso Trump

Mientras Trump declaraba ante la justicia, Joe Biden se desentendía del tema. El presidente no está “enfocado” en la imputación contra su predecesor, aunque puede que vea parte de las noticias relativas a ese asunto en televisión durante algún momento del día, dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

”Esto no es algo en lo que él (Biden) esté enfocado. A nosotros nos preocupa bajar los precios para el pueblo estadounidense. Por supuesto, esto está saliendo en muchas de las cadenas de televisión aquí, de manera diaria, durante horas y horas, así que puede que vea parte de las noticias”, dijo en una rueda de prensa.

Además, la portavoz prefirió no comentar las provocadoras declaraciones que Trump ha hecho desde antes de su imputación, en las que convocaba a la gente a la protesta. ”Siempre hemos dejado muy claro que condenamos cualquier tipo de violencia, pero no voy a entrar en nada que afecte o esté relacionado con el caso. No vamos a comentarlo”, apuntó Jean-Pierre.