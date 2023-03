"Escalofriante": así fue la reacción de los medios del mundo a la amenaza narco a Messi en Rosario

El violento ataque a balazos al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y la amenaza a Lionel Messi generaron repercusión en todo el mundo y la prensa internacional se hizo eco de ello.

Si bien hasta el momento ni el astro del fútbol ni su esposa expresaron algún comentario al respecto, la noticia llegó a distintos continentes, mientras que en Rosario la Policía continúa investigando el violento episodio.

La repercusión en los medios internacionales tras la amenaza a Lionel Messi

El periódico británico The Sun fue uno de los primeros en dar a conocer el ataque en su portal digital. “Lionel Messi: escalofriante mensaje de hombres armados tras un ataque a un supermercado familiar”, titularon en una nota donde hacían referencia sobre la balacera que sufrió el local y la nota que dejaron. “Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. The Sun sobre el ataque al supermercado. (Foto: captura)

La prensa española también inundó sus tapas con el tema. Por ejemplo, La Vanguardia tituló: “Disparos y amenazas contra un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario: 'Messi, Javkin no te va a cuidar'”.

El diario El País, por su parte, escribió: “Atacado a tiros el supermercado de los suegros de Lionel Messi en Rosario: 'Te estamos esperando'”. La Vanguardia sobre la amenaza a Messi. (Foto: captura)

El País también habló sobre el ataque. (Foto: captura)

También el periódico digital 20 Minutos habló del tema. “Tiroteado un negocio de la familia de la esposa de Messi y amenaza al jugador”, tituló junto con una foto de la pareja rosarina en la última gala de la entrega de premios The Best.

“Hombres armados atacan una propiedad de Antonela con mensaje para Messi”, tituló el As e hizo referencia a la nota que dejaron los sospechosos que circulaban en moto y dispararon 14 veces contra las persianas del comercio ubicado al oeste de la ciudad. El medio francés habló sobre el ataque al supermercado de la familia Roccuzzo. (Foto: captura)

“Amenazas a Messi. Disparos al supermercado de la esposa y una amenaza”, expresó La Gazzetta dello Sport, uno de los principales medio deportivos de Francia. También hablaron de una “intimidación severa” y añadieron: “La tienda fue atacada a tiros en la ciudad de Rosario. Luego, los atacantes dejaron una nota en el lugar con una amenaza directa al mismo jugador”.

Así también lo reflejó Daily Sport, otro medio también francés: “Lionel Messi, amenazado en Argentina”, titularon y añadieron que fue en “la ciudad natal de ´la pulga'”. Daily Sports sobre las amenazas al astro del fútbol. (Foto: captura)

Uno de los medios deportivos más importantes de Italia también habló del ataque. “Amenaza a Messi y a su familia”, tituló Tuttosport y el periódico británico The Mirror también se sumó.