Escándalo: Estrella de la NBA enfrenta una investigación, tras organizar una fiesta con strippers y portar un arma

Ja Morant, estrella de los Memphis Grizzlies, está en el centro de la escena desde hace una semana después de mostrarse con un arma en un video en directo en su cuenta de Instagram. La franquicia lo suspendió por dos partidos, primero, a los que agregó cuatro más después. La NBA, por su parte, abrió una investigación para evaluar el comportamiento del basquetbolista de 23 años y este domingo se conocieron más detalles de la noche de descontrol en un local nocturno de Denver. Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on his IG Live this morning.pic.twitter.com/HlhvoWlnYy — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 4, 2023

Fueron dos las veces que Morant visitó el 'Shotgun Willie's' en Glendale, Colorado. El 2 de marzo, horas después de que con su equipo le ganó a domicilio a Houston Rockets, Morant aterrizó en Denver, llegó con un amigo y dos guardias de seguridad al lugar e ingresó por la puerta trasera, según publicó este domingo el portal New York Post. Ja Morant, estrella de la NBA, en un boliche con una stripper. Foto: Captura de Video - New York Post

Pagó 900 dólares para reservar el espacio VIP por tres horas. "El jugador se volvió cachondo, pagó por cuatro bailarinas y servicio de bebidas, y se devoró una variedad de comida que incluyó alitas ahumadas, dos fuentes de tiras de pollo y papas fritas, y un churrasco", detalló el medio estadounidense sobre Morant, que está casado y tiene una hija.

Las capturas de un video de una cámara de seguridad a la que accedió ese medio neoyorquino muestran a Morant sentado en un sillón, con una stripper en paños menores bailando sobre su regazo. Todo el lugar está repleto de billetes de dólares que forman un colchón y que luego se convirtieron en la propina de los empleados del boliche. Ja Morant, estrella de la NBA, en un boliche con una stripper. Foto: Captura de Video - New York Post

“Toda la sala estaba llena de dinero, es literalmente un montón. Necesitarías un rastrillo”, dijo un empleado del club, según lo publicado por NYP.

El armador, que el año pasado firmó un acuerdo de extensión por cinco años con los Grizzlies que podría valer unos 231 millones de dólares,

Dos días después, Morant fue por la segunda vuelta. Fue en la madrugada del sábado 4 de marzo, luego de que Memphis perdiera 113-97 en Denver, con el jugador acumulando 23 puntos.

Ese día, Morant empezó un video en directo y se notó que llevaba un arma en una mano. "Estoy pasando por mucho en este momento, así que voy a actuar [como] un tonto y poner en riesgo la vida de otras personas", dijo.

Deborah Dunafon, propietaria mayoritaria del local bailable dijo junto a efectivos policiales revisaron las imágenes de seguridad de la segunda noche de Morant y afirmaron que "nadie vio un arma". La Policía de Glendale aclaró que investigó a Morant, pero determinó que no había pruebas suficientes para acusarlo de un delito.

Sin embargo, después de la tormenta pública sobre la transmisión en vivo del arma, Morant se disculpó con su equipo y el público por sus acciones.

La NBA está investigando a Morant y podría sancionarlo con una larga suspensión si descubre que portaba un arma de fuego en las instalaciones del equipo. “Nuestra investigación está en curso”, dijo el sábado el portavoz de la mejor liga del mundo, Mike Bass.

El fallo de Instagram es el último de una serie de travesuras preocupantes fuera de la cancha que plagan el ascenso meteórico del dos veces All-Star en la liga. Ja Morant tiene una vida de estrella dentro de la cancha, pero su vida privada va de escándalo en escándalo.

Una larga serie de acusaciones

Este nuevo caso de produce tan solo tres días después de que el 'Washington Post' informara otras denuncias en contra de Morant.

Los hechos se remontan al pasado verano, cuando en el espacio de cuatro días, Morant fue acusado de amenazar a un miembro del cuerpo de seguridad de un centro comercial de Memphis durante un altercado, y de amenazar con una pistola a un chico de 17 años tras una pelea durante un partido de baloncesto en casa del jugador.

La pelea en el estacionamiento del centro comercial con un miembro del cuerpo de seguridad se saldó con una denuncia a la policía por parte de la presunta víctima, pero no hubo arrestos.

Presuntas amenazas a un menor de edad

Cuatro días después, Morant fue acusado de "golpear repetidamente en la cabeza" al menor de edad y de lanzarle al suelo. La policía comprobó las heridas provocadas por los golpes, según el 'Washington Post'.

El chico aseguró además a la policía que, tras la pelea, Morant acudió a su casa con "una pistola visible" en sus pantalones y con las manos en el arma.

Además, el pasado 6 de febrero, se supo que el entorno de Morant se encontraba bajo investigación de la NBA tras ser acusado por los Indiana Pacers de haber apuntado un láser rojo, posiblemente de un arma, contra unos miembros de su cuerpo técnico después de un altercado del pasado 29 de enero en Memphis.

La NBA aseguró a través de un portavoz que sus investigadores entrevistaron a varios testigos y revisaron las imágenes grabados por las cámaras de seguridad y que, pese a confirmar que hubo un fuerte altercado, de momento no "pudieron corroborar que algunas personas hayan amenazado a otras con un arma".

En el Grizzlies-Pacers del 29 de enero, Morant tuvo un altercado en el tercer período con el dominicano Chris Duarte y, al acabar el duelo, el líder de los Grizzlies se encaró en la zona de los autobuses con unos miembros del equipo visitante.