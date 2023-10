Evo Morales salió a apoyar el ataque de Hamas contra Israel

El ex presidente boliviano Evo Morales volvió a apoyar este domingo el accionar del grupo terrorista Hamas en Israel y calificó de "parcializado" el comunicado del Gobierno de Luis Arce por no asumir la misma posición.

En un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales sostuvo que la política de la "revolución democrática y cultural" promovida por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) "es de defensa a Palestina".

"La Cancillería (boliviana) sacó una nota, pero parcializada", cuestionó el también presidente del MAS y afirmó que el comunicado es una muestra más "de la derechización del Gobierno" de Arce, quien fue su ministro de Economía.

Para Morales, "Israel es el par de Estados Unidos, intervencionista, expansionista", por lo que consideró que "defender eso es inaceptable".

"Nuestra solidaridad, nuestro repudio y condena a esa clase de intervención y de declarar la guerra al pueblo palestino", manifestó.

El ex gobernante, que está distanciado del presidente Arce, insistió en que "no es posible que un Gobierno de la revolución democrática y cultural emita un documento parcializado" en el que "no hay una defensa a Palestina".

El ex mandatario boliviano reiteró posteriormente esos conceptos en un mensaje publicado en X, la red social antes conocida como Twitter.

Ayer, Morales también había defendido al grupo terrorista Hamas y condenado "las acciones imperialistas y coloniales del gobierno sionista israelí".

Durante su Gobierno, Morales decidió en 2009 romper relaciones diplomáticas con Israel en solidaridad con Palestina al argumentar que se cometieron "crímenes de lesa humanidad" en Gaza en ese periodo.

También dispuso en 2014 la exigencia de visado a los ciudadanos de Israel para entrar a Bolivia, tras considerar que ese país es un "Estado terrorista" por sus ataques en Gaza.

En el comunicado criticado por el ex presidente, la Cancillería boliviana expresó en la víspera su "profunda preocupación ante los eventos violentos ocurridos en la franja de Gaza entre Israel y Palestina".

También hizo un "llamado urgente a la paz" y lamentó la "inacción de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad" ante lo acontecido.

Israel declaró este sábado el estado guerra después de que milicias palestinas de la Franja de Gaza, lideradas por el grupo islamista Hamás, lanzaran una operación combinada con el lanzamiento de cohetes y la infiltración en territorio israelí, en un ataque sorpresa y sin precedentes.

Según los últimos recuentos oficiales, los ataques de las milicias de Gaza a Israel han causado ya más de 700 fallecidos, mientras que en la Franja hay 370 palestinos muertos, debido a los bombardeos lanzados por el Ejército israelí como represalia.