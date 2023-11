Filipinas: asesinaron a un conductor de radio en plena transmisión

Juan Jumalón fue asesinado de dos disparos mientras realizaba un programa matutino de radio en Calamba Gold FM, en la mañana de este domingo en su domicilio, lugar donde funcionaba la emisora.

El hecho ocurrió en la ciudad de Manila y el agresor se hizo pasar como oyente para ingresar al estudio. Tras efectuarle dos disparos a Jumalón, tomó su collar de oro y escapó en una motocicleta junto a un cómplice que lo esperaba. Juan Jumalon, or Johnny Walker, was shot dead during the live broadcast of his program on 94.7 Calamba Gold FM, a local radio station in Calamba, Misamis Occidental. pic.twitter.com/bx6x5T1Rcf — Hainnaan Bird (@zhirkev) November 5, 2023

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. condenó el asesinato y ordenó la localización de los agresores para procesarlos.