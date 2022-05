Finalmente Putin se abre al diálogo con el papa Francisco

Con el titular “Moscú se abre a las palabras del Papa: 'Importante el diálogo con él' “, el principal diario italiano, el matutino milanés “Corriere della Sera” destaca este miércoles que hubo una respuesta positiva a los llamados del Papa para encontrar al presidente ruso Vladimir Putin y pedirle que detenga la guerra.

El Papa dio una entrevista al “Corriere” hace dos días en la que dijo que Putin lo llamó por teléfono en diciembre para saludarlo por su cumpleaños, pero no respondió a los pedidos del Papa de encontrarse con él en Moscú.

"La primera respuesta"

Este miércoles, el matutino señala que ·”la primera respuesta” llegó el martes en vía de la Conciliazione 10, la sede de la embajada rusa en el Vaticano.

El embajador ruso ante la Santa Sede, Aleksandr Avdeyev, declaró al cronista Sergey Startsev, de la agencia de prensa Ria Novosti: “En cualquier situación internacional, el diálogo con el Papa es importante para Moscú. Y el pontífice es siempre un bienvenido, deseado interlocutor”.

El diario comenta. “No arribó un 'niet' ni un silencio ensordecedor de parte de Moscú. Parece más bien una base de la cual partir”.

Se mostró en cambio escéptico el embajador ucraniano ante la Sede, Andil Yurash. Invitado a comentar por el “Corriere”, respondió: “Un mensaje significativo el del Santo Padre. Pecado que Putin sea sordo no solo al noble pedido de Bergoglio sino a la voz de su propia conciencia. ¿Conciencia? He citado algo que no existe”.

A su vez, el arzobispo de Moscú y presidente de los obispos católicos de la Federación Rusa, monseñor Paolo Pizzi, dijo: “Pienso que la idea de encontrarse sea vista positivamente por el presidente Putin”..

En sus declaraciones de hace dos días al director del “Corriere della Sera”, Luciano Fontana, el Papa señaló que había enviado un mensaje a Putin a través del secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, veinte días después que comenzó la invasión rusa a Ucrania.

“Todavía no hemos recibido una respuesta”, comentó Francisco.

El pontífice argentino dijo que había llamado el primer día del conflicto al presidente Zelenski a Ucrania. “Pero este no es el momento de ir a Kiev”.

El Papa ya reiteró varias veces que está dispuesto a viajar a Moscú.

Su preocupación es que Putin por el momento no se detendrá. En el diálogo con el director del “Corriere” intenta razonar también sobre las razones del comportamiento del presidente ruso que lo llevan a una guerra brutal. “Quizás el ladrar de la OTAN en las puertas de Rusia” han llevado a Putin a reaccionar mal y desencadenar el conflicto.

“Una ira que no se decir si fue provocada, pero facilitada quizás sí”, reflexionó el Papa.

Ahora que se debate la gran cuestión de los abastecimientos de armas occidentales a la resistencia ucrania, “la cuestión no encuentra a todos de acuerdo, divide al mundo católica y a los pacifistas”, escribe el director del “Corriere”.

Ante la pregunta, el Papa dijo: “No se responder, estoy demasiado lejano al interrogativo si es justo abastecer a los ucranianos. La cosa clara es que en aquella tierra se están probando las armas”.

Jorge Bergoglio dijo en la entrevista que “a Kiev por ahora no voy, primero debo viajar a Moscú, primero tengo que encontrar a Putin. También soy un cura. ¿Qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta....”