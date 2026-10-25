Flávio Bolsonaro votó y pidió modificar el rumbo de Brasil: "Llegó el momento de cambiar"

Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro en el marco del balotaje que definirá quién ocupará la presidencia de Brasil durante los próximos años. El candidato del Partido Liberal (PL), identificado con la ultraderecha brasileña, se enfrenta en segunda vuelta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en una elección que concentra la atención por sus posibles consecuencias para el futuro político del gigante regional.

Después de emitir su voto, Bolsonaro llamó a los brasileños a respaldar un cambio de rumbo y cuestionó la posibilidad de que continúe la actual orientación del Gobierno. "Llegó el momento de cambiar. Brasil no soporta más cuatro años de la manera de cómo están las cosas ahora. Entonces no hay por qué seguir insistiendo con esto", afirmó.

La declaración marcó el eje central del mensaje que el candidato opositor buscó transmitir durante la jornada electoral: la necesidad de poner fin a la continuidad del actual mandatario y abrir una nueva etapa política en el país. Su discurso estuvo acompañado por críticas a la situación económica y a la inseguridad, dos de los temas que utilizó para cuestionar el desempeño de la administración de Lula.

Cerca de 160 millones de personas están habilitadas para votar en esta segunda vuelta. La magnitud del electorado convierte a la jornada en una instancia determinante para resolver la disputa entre dos proyectos políticos enfrentados: la continuidad del actual presidente o el regreso del bolsonarismo al Gobierno brasileño.

El mensaje del candidato opositor: "Brasil va a cambiar"

Durante sus declaraciones, Flávio Bolsonaro sostuvo que la esperanza se había convertido en miedo para los brasileños y convocó a los ciudadanos a participar de la elección para modificar el rumbo del país.

"Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer", expresó el candidato, en un mensaje dirigido a quienes consideran necesario un cambio en la conducción política nacional.

El dirigente afirmó que, durante los últimos cuatro años, "todo el mundo empeoró" y utilizó esa evaluación para justificar su rechazo a la continuidad del Gobierno. En ese marco, sostuvo que no se puede insistir en el "error", en referencia a la posibilidad de que Lula permanezca en la presidencia.

Las críticas estuvieron centradas en los problemas económicos y en la inseguridad. Bolsonaro presentó esos temas como parte de los motivos por los que, según su postura, Brasil necesita modificar su orientación política. El llamado a votar fue un componente central de su intervención. El candidato planteó la elección como una oportunidad para cambiar la situación del país y buscó transmitir confianza en una eventual victoria de su espacio político.

Sus expresiones se produjeron mientras millones de ciudadanos acudían a las urnas para decidir entre dos alternativas. De un lado, Lula da Silva, que busca continuar al frente del Ejecutivo; del otro, Flávio Bolsonaro, que pretende llevar nuevamente al bolsonarismo al poder.

La llegada a la escuela municipal Barão Homem de Mello

Bolsonaro emitió su voto aproximadamente veinte minutos después de la apertura de las mesas en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro.

El candidato llegó al establecimiento en medio de la lluvia, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y escoltado por un fuerte operativo de seguridad. Para la ocasión, vestía una camisa amarilla de manga corta y llevaba en el pecho un adhesivo con el número 22, la identificación electoral que lo representa como candidato del Partido Liberal.

La escena de su llegada y la posterior votación se desarrollaron durante las primeras horas de una jornada que definirá la conducción política de Brasil. Tras cumplir con el procedimiento electoral, Bolsonaro realizó sus declaraciones públicas y volvió a insistir en la necesidad de cambiar el rumbo del país.

Su mensaje combinó una convocatoria a la participación ciudadana con cuestionamientos a la situación actual. El candidato hizo hincapié en la importancia de que los electores concurran a votar y respalden una alternativa distinta a la continuidad del Gobierno de Lula.

Comenzó la votación en todo Brasil

La apertura de los centros de votación puso en marcha la jornada decisiva para cerca de 160 millones de brasileños habilitados para elegir al próximo presidente. El balotaje definirá si el país mantiene al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, o si vuelve a quedar bajo la conducción de un representante del bolsonarismo, con Flávio Bolsonaro como candidato.

La segunda vuelta constituye el último tramo de un proceso electoral que enfrenta dos opciones políticas diferentes y cuyo resultado determinará el rumbo nacional. La participación de un electorado de semejante magnitud convierte a la votación en un acontecimiento central para la política brasileña.

En este contexto, el llamado de Bolsonaro a modificar la conducción del país se suma a una jornada en la que cada voto puede resultar relevante para la definición. El candidato opositor expresó su confianza en un cambio y sostuvo que Brasil no debería prolongar durante otros cuatro años la situación que cuestiona.

La elección resolverá así una de las principales incógnitas políticas del país: la continuidad de Lula o el regreso del espacio vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.

Cómo funciona el voto en Brasil

La legislación electoral brasileña establece la obligatoriedad del sufragio para determinados sectores de la población. En el país, el voto es obligatorio para las personas alfabetizadas mayores de 18 años.

Quienes no concurren a votar y no presentan una justificación se exponen a una sanción económica mediante una pequeña multa. Sin embargo, la obligación no alcanza a todos los ciudadanos por igual.

Las condiciones para ejercer el derecho al voto se distribuyen de la siguiente manera:

Voto obligatorio: para las personas alfabetizadas mayores de 18 años.

Voto facultativo: para las personas analfabetas, los mayores de 70 años y quienes tienen entre 16 y 18 años.

Ausencia sin justificación: puede ser sancionada con una pequeña multa.

Brasileños residentes en el extranjero: el voto es obligatorio únicamente en las elecciones presidenciales.

Estas reglas forman parte del marco en el que se desarrolla la elección de este domingo. Mientras los centros de votación permanecen abiertos, millones de ciudadanos participan de una decisión que definirá quién conducirá Brasil.