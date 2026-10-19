Francia anuncia toques de queda tras los saqueos y la escalada de violencia

El gobierno francés anunció la implementación de toques de queda parciales para intentar frenar los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana en distintas ciudades del país, en un escenario de creciente tensión social por el aumento del costo de vida. La decisión fue comunicada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, luego de una reunión de crisis convocada para evaluar la situación y definir medidas destinadas a recuperar el control en las zonas afectadas por los episodios de violencia.

"Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda parciales", anunció el jefe de gobierno centroderechista, aunque no precisó de inmediato cuáles serían las localidades alcanzadas por las restricciones ni los horarios específicos de aplicación en cada lugar.

La lista de ciudades afectadas debía conocerse durante la tarde, una vez que los prefectos, representantes del gobierno central en los distintos departamentos franceses, definieran junto con los alcaldes los alcances de las medidas. De esta manera, el Ejecutivo dejó en manos de las autoridades territoriales la determinación de las restricciones concretas, en función de la situación de cada localidad.

El anuncio se produjo después de un fin de semana marcado por protestas multitudinarias contra la suba del costo de vida, que quedaron opacadas por episodios de violencia, barricadas y saqueos. Los disturbios comenzaron a generar una fuerte presión sobre el gobierno, que enfrenta el desafío de contener los enfrentamientos y evitar que se repitan nuevos hechos durante las próximas jornadas.

La decisión de avanzar con restricciones nocturnas constituye, según la posición expresada por Lecornu, una alternativa para limitar los episodios de violencia sin recurrir, por el momento, a una declaración de estado de emergencia.

Marsella y Denain ya adoptaron restricciones

Mientras el gobierno nacional avanzaba en la coordinación de los toques de queda parciales, algunas ciudades comenzaron a aplicar medidas específicas para controlar la situación.

En Marsella, las autoridades prohibieron las manifestaciones entre las 12 y las 20 de la jornada anunciada. La restricción comprende una franja de ocho horas y busca responder al escenario de tensión que atraviesa el país tras los disturbios registrados durante el fin de semana.

Por su parte, Denain, una ciudad ubicada cerca de la frontera con Bélgica, decretó un toque de queda nocturno que se extenderá hasta el domingo. La medida se suma a las decisiones adoptadas en otros puntos del territorio francés para intentar evitar nuevos episodios de violencia y saqueos.

La situación en estas localidades refleja el despliegue de respuestas territoriales mientras se terminaban de definir los alcances de la decisión anunciada por el primer ministro. La aplicación de las restricciones dependerá de las disposiciones que adopten las autoridades correspondientes, en coordinación con los representantes del gobierno central.

El esquema previsto contempla que los prefectos trabajen junto con los alcaldes para establecer dónde serán necesarias las restricciones y cuáles serán sus características. La información oficial sobre la lista completa de ciudades alcanzadas debía difundirse durante la tarde.

Las protestas y saqueos

El gobierno francés se encuentra bajo presión para frenar los disturbios que se produjeron durante las manifestaciones del sábado y que volvieron a registrarse durante la noche del domingo. Las protestas habían reunido a una multitud de personas que expresaron su rechazo al aumento del costo de vida, pero los episodios de violencia y los saqueos terminaron desplazando el foco de atención hacia los problemas de seguridad.

La dimensión de las movilizaciones y la repetición de los disturbios colocaron al Ejecutivo frente a la necesidad de adoptar medidas inmediatas. La preocupación oficial se concentra en evitar que las situaciones de violencia vuelvan a extenderse y en impedir la formación de barricadas y nuevos saqueos en las grandes ciudades.

En ese contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció fallas en la gestión policial de los disturbios y reclamó modificaciones en la manera de actuar de las fuerzas de seguridad.

El mandatario pidió establecer "nuevos modos operativos" para "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos". Sus declaraciones reflejaron el reconocimiento de dificultades en la respuesta policial frente a los hechos registrados durante las protestas.

El planteo presidencial se produjo mientras el gobierno avanzaba con las restricciones anunciadas por Lecornu y buscaba definir una estrategia para contener los incidentes. La combinación de manifestaciones masivas, saqueos y enfrentamientos convirtió el control del orden público en una de las principales prioridades inmediatas de las autoridades francesas.

Lecornu descartó declarar el estado de emergencia

En medio de la presión política para responder a los disturbios, el primer ministro descartó por el momento declarar el estado de emergencia, una alternativa que había sido solicitada por Bruno Retailleau, líder del partido conservador Los Republicanos.

Lecornu consideró que los toques de queda parciales resultaban "más adecuados" para enfrentar la situación. De esta manera, el jefe de gobierno optó por avanzar con restricciones localizadas, en lugar de adoptar la medida de emergencia reclamada por el dirigente opositor.

La decisión deja en evidencia la existencia de distintas posiciones sobre el alcance de la respuesta estatal frente a los hechos de violencia. Mientras Retailleau pidió una medida de mayor alcance, el primer ministro sostuvo que las restricciones nocturnas constituyen, por ahora, una herramienta más apropiada para intervenir en las localidades afectadas.

La aplicación de los toques de queda dependerá de las decisiones que adopten los prefectos en coordinación con los alcaldes. Ese procedimiento permitirá determinar qué ciudades quedarán alcanzadas y cuáles serán las condiciones específicas de las restricciones.

Por el momento, el gobierno no anunció una declaración de estado de emergencia y mantiene su decisión de avanzar con medidas parciales, mientras continúa la evaluación de los episodios registrados durante el fin de semana.