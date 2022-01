Francia: los estrechos vacunados ya no se deberán aislar y los positivos solo siete días

Francia aliviará desde este lunes las reglas de aislamiento para personas contagiadas de Covid-19 y sus contactos cuando tienen la vacunación completa, con el fin de preservar la vida socioeconómica del país, dijo el ministro de Salud en una entrevista publicada hoy.



El ministro Olivier Véran dijo al diario dominical Journal du Dimanche que, según las nuevas reglas, las personas positivas que tengan el esquema de vacunación completo deberán aislarse durante siete días, y no 10 días como en la actualidad.



No habrá necesidad de cuarentena para las personas de contacto que tengan la vacunación completa, aunque deberán respetar las reglas de mascarilla y distanciamiento y "hacer pruebas regulares", explicó.



El cambio de reglas responde a la necesidad de "tener en cuenta la evolución extremadamente rápida de la difusión de la variante Ómicron en Francia", y permitir "un balance beneficio-riesgo y asegurar el control de los contagios, mientras se preserva la vida socioeconómica", explicó el Ministerio de Salud en un comunicado.



Señaló además que los primeros datos virológicos apuntan a "un período de incubación de la variante Ómicron más rápida que con las variantes previas, lo cual favorece una reducción de la duración del aislamiento".



Las personas que dan positivo y no tienen la vacunación completa deberán aislarse 10 días.



Asimismo, se mantiene un aislamiento de siete días para los contactos de una persona contagiada que no tengan la vacunación completa si presentan una prueba negativa al inicio del período.