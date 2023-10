Francia: siguen las amenazas de bomba y hay tensión por el mundial de rugby

Con el Chateau de Versalles evacuado este mediodía de viernes en Francia por quinta vez en una semana, ocho aeropuertos bajo amenaza de bombas y tres en plena evacuación, el miedo domina a los franceses y a los turistas en el país.

¿Hasta dónde va a llegar esta ola de amenazas, consecuencia directa de la guerra entre Israel y Hamas? Francia se encuentra en "urgencia alerta atentado".

El plan anti terrorista Vigipirate está en su máximo status, con fuerzas de seguridad y militares desplazados en todo el país.

Más aeropuertos amenazados

Estas nuevas alertas se producen tras las evacuaciones que ya se han producido en diferentes aeropuertos del país durante los últimos dos días.

Desde el Ministerio de Transportes, informaron que varios aeropuertos franceses recibieron por la mañana del viernes nuevas alertas. En total, ocho aeropuertos se vieron afectados: Lille-Lesquin, Rennes, Beauvais, Tarbes, Nantes, Béziers, Pau y Brest. Tres de ellos, Rennes, Tarbes y Béziers, fueron evacuados.

El miércoles y jueves, varios aeropuertos del país, incluidos Lille-Lesquin, Nantes-Atlantique y Bordeaux-Merignac, fueron evacuados brevemente, tras recibir alertas.

El palacio de Versalles otra vez evacuado

El Chateau de Versalles es el monumento histórico más visitado de la Ile de France. A las 12.40 del mediodía del viernes recibió su quinta amenaza de bomba y todo el dominio fue evacuado de turistas.

La información se difundió cuando se vio a un gran flujo de turistas abandonando el castillo.

"Por motivos de seguridad, el Palacio de Versalles evacúa a los visitantes y volverá a abrir en cuanto se hayan realizado los controles", indicó el palacio en su sitio web. Ya había cerrado sus puertas el sábado, martes, miércoles y jueves por los mismos motivos.

Un hombre también fue detenido este viernes por la mañana, en el marco de la investigación sobre la amenaza de bomba que provocó la evacuación del Palacio de Versalles el jueves. Fue puesto bajo custodia.

Turistas hacen cola para ingresar a Versalles. Foto: EFE

Estas evacuaciones, decididas tras consultar con la prefectura de Yvelines, se llevan a cabo siguiendo "un procedimiento relativamente habitual, que se aplica especialmente en caso de paquete sospechoso", detalló este jueves el departamento de comunicación del Palacio de Versalles. El pasado sábado "la evacuación del castillo se realizó en menos de 10 minutos".

Según el departamento de comunicación, el aumento de las evacuaciones no tendría por el momento ningún impacto en la asistencia al castillo.

"En este momento no hemos notado ninguna cancelación por parte de nuestros visitantes", informó. Por lo tanto, los visitantes continúan su visita al castillo durante el día. Pero también por la noche para asistir a eventos culturales.

"A pesar de las evacuaciones de los últimos días y de la cancelación de una actuación musical el sábado 14 de octubre, el Palacio de Versalles no ha constatado ninguna cancelación de reservas para próximos espectáculos", concluye el departamento de comunicación, que recuerda que se aplican estrictamente "las últimas adaptaciones del Plan vigipirata decidido por el gobierno".

Un ambiente tenso en París

Con el Mundial de rugby en marcha, preparado en la place de la Concorde para la celebración de la final, un ambiente pesado que inquieta a los parisinos e intimida a los turistas se ha apoderado de París.

"Recibo comentarios de hoteleros que me informan sobre cancelaciones, de taxis que notan una ligera caída en la actividad", reconoció Franck Delvau, dueño de un restaurante, y presidente de la UMIH Île-de-France. "Esto afecta más al público francés. Hay un clima inquietante, vamos menos a conciertos y a bares. La gente sale menos".

Las terrazas de los cafés de París han disminuido su concurrencia ante el alerta atentado. La gente sale menos de noche y a lugares menos simbólicos. Mientras que el país se encontraba el viernes en una situación de "ataque de emergencia", el 84% de los franceses dicen estar preocupado por la situación y el 43% afirma tener la intención de cambiar su comportamiento en cuanto a sus salidas, según una encuesta de Elabe para BFMTV.

¿Y los turistas extranjeros?

Pero es sobre todo la amenaza de que el turismo extranjero se agote lo que preocupa a los profesionales del sector. El Louvre (8 millones de visitantes en 2022) y el Palacio de Versalles (7 millones) son dos lugares objeto de falsas alertas, que reciben cada uno de ellos al 70% de los visitantes que no son franceses. Y después del episodio de las chinches ampliamente difundido en el extranjero, la amenaza terrorista vuelve a oscurecer el panorama del turismo francés.

"No tenemos cifras de cancelaciones de hoteleros o de lugares como Disneyland", afirmó el Ministerio de Comercio y Turismo. "Eso no quiere decir que no las haya. Pero tenga cuidado con las profecías que se autocumplen. Si la gente se entera de cancelaciones, tienden a cancelar", explicó un funcionario.

Hoy en día es del lado de los turistas europeos donde existe la mayor incertidumbre. Españoles, belgas y alemanes tienen la costumbre de cruzar la frontera para pasar unos días en Francia con motivo del Día de Todos los Santos. Sería más bien el miedo a las molestias en el país lo que les haría dudar este año.

"Se encuentran con aeropuertos evacuados, pasan 3 horas en autobuses abarrotados", explica Franck Delvau. "Esperamos especialmente postergaciones, mas que cancelaciones. Dicen: volveremos cuando todo esto termine". Para los turistas norteamericanos o asiáticos, que han planificado su viaje con meses de antelación, el riesgo a corto plazo parece menos significativo.

"Pero cuidado", advierte el presidente de Umih Ile-de-France. "Seguirán viniendo si tienen confianza. Dependerá también de los medios de comunicación", dijo.

Sin embargo, estos temores surgen en un contexto muy favorable para el turismo en el país. En Ile-de-France, la asistencia en 2023 iba camino de superar el récord del año pasado de 44 millones de visitantes. En cuanto al Día de Todos los Santos, el período también prometía ser muy favorable, con un aumento de las reservas del 5% según la Umih de Ile-de-France y del 3% para todo el país para Atout France.