Francisco pidió por las víctimas de la invasión rusa: Sigamos rezando por el martirizado pueblo ucraniano

El papa Francisco se expresó este domingo a favor de la paz en Ucrania, con un mensaje de solidaridad hacia las víctimas de la invasión rusa. “No lo olvidemos: ¡la paz es posible cuando callan las armas y comienza el diálogo!”, expresó el lider católico en Twitter, con un nuevo llamado a la mesa de negociaciones, actualmente suspendida entre Kiev y Moscú.

“Y sigamos rezando por el martirizado pueblo ucraniano y por la paz en todas las tierras ensangrentadas por la guerra”, añadió en su publicación.

Días atrás, Francisco había manifestado que es necesario intentar el diálogo siempre, aunque sea con “el país agresor”.

“Siempre es difícil entender el diálogo con los Estados que han comenzado la guerra. Es difícil, pero no tenemos que descartarlo, tenemos que dar la oportunidad de diálogo a todos, porque siempre existe la posibilidad de que se puedan cambiar las cosas”, dijo Francisco, que evitó referirse específicamente a Rusia.

“Se tiene que hacer, aunque sea algo que huela mal, pero se tiene que hacer porque, si no, cerramos el único diálogo para la paz”, explicó. ambién, el Papa ha afirmado que armar a Ucrania puede ser aceptable “si las condiciones de moralidad están reunidas”.

Luego, agregó: “Pero eso puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras o vender más armas, o deshacerse de armas que ya no sirven. La motivación es lo que califica en gran parte la moralidad de este acto”.

“Defenderse es no solo lícito sino que también es una expresión de amor a la patria. Quien no se defiende, no ama, pero quien defiende, ama”, agregó Francisco, quien ha hecho muchos llamados a la paz y condena con firmeza la industria de la guerra.

Este domingo, tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, Francisco volvió a pedir oraciones por “la martirizada Ucrania” y pidió que llegue la paz en este país y en todos los rincones del mundo donde existe la guerra.

Además, expresó su dolor por los combates en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán y pidió que se respete el alto el fuego en vista de poder alcanzar un acuerdo de paz.

Durante su reciente viaje del 13 al 15 de septiembre a Kazajistán, el papa había ya expresado preocupación “por los nuevos focos de tensión en la región del Cáucaso”.

En los choques que estallaron entre las partes el pasado 13 de septiembre y que Bakú atribuyó a una “provocación a gran escala” de Ereván, murieron más de 210 militares de ambos bandos.

Crímenes de guerra

La presidencia checa de la Unión Europea (UE) llamó ayer a crear un tribunal internacional que juzgue crímenes de guerra, tras el hallazgo de cientos de cuerpos cerca de Izium, ciudad del este de Ucrania liberada recientemente de las fuerzas rusas, mientras los combates en el país continúan.

“Somos favorables a que todos los criminales de guerra sean castigados”, declaró el sábado en Twitter el ministro de Exteriores de República Checa, Jan Lipavsky, cuyo país tiene actualmente la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE). “Pido que se cree rápidamente un tribunal internacional especial que castigue el crimen de agresión”, insistió.

El llamamiento llegaba tras el hallazgo de unas 450 tumbas cerca de Izium, donde “el 99% de los cuerpos exhumados mostraban signos de muerte violenta”, según dijo el viernes el gobernador regional Oleg Sinegubov.

Miembros del Servicio de Emergencia de Ucrania exhuman una fosa común en la ciudad de Izium, recientemente liberada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania 17 de septiembre de 2022. REUTERS/Gleb Garanich

El presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, aseguró que se han obtenido “nuevas pruebas de tortura” de los cuerpos enterrados allí.

“Ya se han encontrado más de 10 cámaras de tortura en varias ciudades y pueblos liberados en la región de kharkiv”, agregó, citando el descubrimiento de herramientas de tortura eléctrica. “Eso es lo que hicieron los nazis. Esto es lo que hacen los 'ruscistas'. Y serán responsables de la misma manera, tanto en el campo de batalla como en los tribunales”, prometió.

Por su parte, el Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitro Lubinets, señalaba en Telegram que “probablemente más de 1.000 ciudadanos ucranianos fueron torturados y asesinados en los territorios liberados de la región de Kharkiv”.

El macabro hallazgo ha provocado una ola de indignación en Occidente, a unos cinco meses de que la retirada del ejército ruso de la región de Kiev revelara la existencia de cientos de cadáveres de civiles, de los cuales muchos mostraban signos de tortura o de haber sido víctimas de ejecuciones sumarias, especialmente en la localidad de Bucha.

“El mundo debe reaccionar ante todo esto. Rusia ha repetido en Izium lo que hizo en Bucha”, había dicho el mandatario ucraniano, celebrando el envío de un equipo de la ONU al terreno para unirse a la investigación nacional.

Estados Unidos y la UE mostraron su indignación y responsabilizaron de lo sucedido a Rusia.