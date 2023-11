Francisco recibió a familiares de rehenes de Hamas y de presos palestinos en Israel

El papa Francisco recibió en el Vaticano a familiares de rehenes israelíes en manos del grupo islamista palestino Hamas y de palestinos presos en Israel, y advirtió que lo que se vive en esa zona de Medio Oriente "no es guerra, es terrorismo".



"Esta mañana recibí a dos delegaciones, una de israelíes que tienen familiares como rehenes en Gaza y otra de palestinos que tienen familiares prisioneros en Israel", contó el pontífice tras los encuentros, al encabezar la tradicional Audiencia General de los miércoles en la Plaza San Pedro.



"Sufren tanto. Escuché cómo sufren los dos. Las guerras hacen esto, pero hemos ido más allá, esto no es guerra, es terrorismo", denunció, horas después de que se conociera un acuerdo entre Israel y Hamas para un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes en el marco de cuatro días de tregua."Por favor vayamos adelante por la paz, recen por la paz", convocó a los miles de fieles que lo escuchaban en la plaza vaticana.



Entre sus súplicas, Francisco pidió "que el señor meta mano ahí que nos ayude a resolver los problemas y no seguir adelante con las pasiones que al final matan a todos". "Rezamos por el pueblo palestino y por el pueblo israelí", finalizó.

Los encuentros de la mañana de este miércoles se dan como parte de los movimientos de la Santa Sede para lograr un cese del fuego y estabilidad en la región, por los que Francisco recibió el sábado en el Vaticano al presidente de Irak, Abdul Latif Jamal Rashid, en una reunión de 25 minutos que tuvo en la agenda "el conflicto en Israel y Palestina".



En el comunicado dado a conocer por el Vaticano, se detalló en ese sentido que los diálogos tuvieron en agenda el "esfuerzo urgente por la paz y la estabilidad" en la región.



La semana próxima, en ese marco regional, el Papa viajará a la cumbre climática COP28 de Dubai y sobrevolará uno de los grandes posibles garantes de la paz en el área, Arabia Saudita, y enviará un telegrama desde el avión papal a las autoridades del país. La semana pasada, dentro de los varios pedidos que ha hecho por la estabilidad, el Papa había renovado su reclamo de "que se protejan los civiles" en Gaza y que llegue más ayuda humanitaria



"El pensamiento todos los días va a la gravísima situación en Israel y Palestina. Estoy cercano a todos los que sufren, palestinos e israelíes. Los abrazo en este momento oscuro y rezo tanto por ellos", planteó el pontífice a mediados de mes tras rezar el Ángelus desde el Vaticano.



Frente a miles de fieles que lo escuchaban en Plaza San Pedro, el Papa reclamó además "que en Gaza se socorra rápido a los heridos, se proteja a los civiles y que se haga llegar más ayuda humanitaria a esa población exhausta" así como "que se liberen los rehenes, entre los que hay tantos ancianos y niños".



"Todo ser humano, sea cristiano, judío o musulmán, de cualquier pueblo o religión, es sagrado, precioso a los ojos de Dios y tiene el derecho a vivir en paz", sostuvo el Papa en su oración de entonces, en un preámbulo conceptual de lo que sucederá el jueves. Lo que ratifica que, en temas de paz, Francisco va del dicho al hecho.