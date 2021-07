Fue a vacunarse con la tintura en la cabeza porque se enteró tarde del turno y se volvió viral

La campaña de vacunación sumó una nueva anécdota. Ocurrió con una mujer en Tailandia que acudió a vacunarse, pero no como todos esperaban. En este sentido, Thian Siew Kim compartió en su cuenta de Facebook unas imágenes que llamaron la atención de sus miles de seguidores. Allí contó que su madre se enteró tarde de su turno de vacunación contra el Covid-19, por lo que acudió al centro asistencial con el cabello en proceso de tintura. Su publicación se volvió viral y se compartió en diferentes redes sociales.

“¿Cuál es su razón para no vacunarse a pesar de estar informado en el último momento?” escribió Thian en su publicación. Hasta el momento ha obtenido más de 27 mil reacciones y 15 mil compartidos.

Posteriormente, explicó a sus seguidores lo ocurrido: “Esto es lo que pasó. Fui a vacunarme hoy, y cuando estaba a punto de terminar, mi hermana dijo que logró colocar el nombre de mi madre para recibir la vacuna. Ella quería que mi madre fuera corriendo allí para vacunarse de inmediato y me dijo que la esperara allí”.

“¿Qué hiciste? ¡No vengas si te estás tiñendo el cabello! ¡¿Por qué no te lo lavaste primero?!” exclamó Thian a su madre en el centro de salud. Sincera, su madre respondió: “¡Le dije a tu hermana que me estaba tiñendo el cabello! Ella dijo que teñir el cabello también se puede vacunar. ¡A la inyección no le importa en mi cabeza! (Tu hermana) dijo que está bien, significa que está bien!”.

Thian contó: “Todo el personal pensó que había sido golpeada hasta el punto de que estaba sangrando por toda la cabeza. (Pensaron) que la ambulancia estacionada afuera era para ella”. Como era de esperarse, todo el mundo se asombró y no paraban de tomarle fotos a la cabeza de la mujer.

“Los consultores no dejaban de pedirme que me asegurara de que no tuviera ningún problema en el pelo. ¡Tuve que explicarle que se tiñó el pelo en casa en el último minuto y salió corriendo para vacunarse! ¡Se lo expliqué tantas veces!” explicó su hija en la publicación.

La publicación se viralizó a tal punto de que Thian comenzó a compartir las noticias de los diarios con el texto: “¡Mi madre ahora es una celebridad internacional y se ha ido a Indonesia! También hay noticias en Kompas.com, una plataforma suscrita por 10 millones de personas. IG también se está volviendo viral”.