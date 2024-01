Geraldine Fernández: la supuesta animadora que trabajó en la película ganadora del Globo de Oro "El niño y la garza"

El caso de Geraldine Fernández y su “supuesto” trabajo en la última película de Hayao Miyazaki y ganadora de un Globo de Oro “El niño y la garza” se volvió viral, generando reacciones de todo tipo en los internautas.

“La Colombiana” como decía que la apodó el mismísimo Hayao Miyazaki, dio a conocer que trabajó para él en una entrevista de un medio local de Barranquilla, Colombia, provocando que los demás medios tradicionales y no tradicionales replicaran la noticia… sin una investigación más profunda, y es que ¿Cómo se podría dudar de la palabra de Geraldine, quien dijo estudiar animación en una Universidad de Tokyo? Nadie sería capaz de dudar, o más bien, nadie se atrevería a dudar de alguien que declara con tanta seguridad que trabajó en los primeros 30 minutos de una película ganadora de un Globo de Oro.

Salvo que se tuviera conocimientos previos sobre lo que implica animar 30 minutos de una película de Studio Ghilbi.

Dado este contexto, y ya que el caso se hizo tan viral, la universidad Kyoto Seika University o universidad de anime en Japón, ayudó un poco a aclarar lo que implicaría animar 25.000 fotogramas (o casi un millón, según las propias palabras de Geraldine).

A esta universidad asiste el usuario de Tiktok @haran__23, y es reconocido en la plataforma por mostrar su día a día en el país del sol naciente y, más precisamente, cómo es el trabajo de los estudiantes que asisten a dicho establecimiento para convertirse en mangakas o ilustradores de anime.

“La noticia de Geraldine Fernández no está haciendo mucho ruido en Japón. Yo estudio en una universidad de anime y nadie la conoce, pero ustedes querían saber la opinión de mis amigos, así que tuve que darles todo el contexto”, explicó el mexicano, antes de entrevistarse con la estudiante de animación, Ema San" comienza a relatar en el video, del que sale también el siguiente diálogo:

Haran: Ema-san ¿cuánto te tardaste en dibujar la animación que hicimos?

Ema- San: Me tardé 30 horas en total, 10 fueron de edición, pero fueron 20 horas dibujando los 40 fotogramas.

Haran: Ema-san ¿Cuánto tiempo se necesita para dibujar 35 mil fotogramas?

Ema San: ¿Cuánto tiempo se necesita? Yo solo pienso que sería muy difícil.

Según sus cálculos, si 40 fotogramas podrían tomarle a una persona 20 horas, 25.000 necesitarían de 50.000 horas; es decir, 2.083 días o 5,7 años.

Y bajo la misma línea, el estudiante del programa de producción de video, Ren, insistió en que realizar los 25.000 fotogramas que Geraldine presumió en un primer momento es prácticamente imposible: “Para mí, obviamente puedes dibujar si tienes el tiempo, pero sería demasiado tiempo. 25 mil fotogramas es una cantidad imposible”.

Fue esta premisa lo que despertó las sospechas de los internautas, expertos y no expertos en animación en primer lugar. Los primeros afirmaban la imposibilidad de realizar esa cantidad de fotogramas en tan poco tiempo, mientras que los segundos, conocedores del trabajo de Miyazaki y del mundo de Studio Ghilbi en general, no creían posible que Geraldine, por más que afirmara haber realizado sus estudios en Tokyo, trabajara mano a mano con Miyazaki y que este le confiara a ella sola la animación de los primeros 30 minutos de la película.

Tras recibir críticas a diestra y siniestra de estos grupos, Geraldine Fernández se retractó e indicó que ”exageró” por la emoción del momento.

Sin embargo, recién el pasado jueves 18 de enero compartió un comunicado en el que niega haber participado en la última producción de Miyazaki: “Informo a la opinión pública, medios de comunicación, amigos y familiares que nunca existió participación en la ilustración y diseño en la película El niño y la garza, dirigida por el director Hayao Miyazaki. Todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida”

Explicó que su amor por la animación y el anime la llevaron a crear una situación que, una vez llegó a los medios, se la salió por completo de las manos:

“Considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas. Hasta allí reconozco mi error (...) La prensa digital se comunicó conmigo y a partir de ahí todo se viralizó, situación que superó mis expectativas y me colocó en el ojo del huracán ante los medios de comunicación más importantes del país, influencers y colegas del medio. Reconozco ante la opinión y resto de medios que la situación se me salió de las manos, y para mí fue muy difícil retractarme”.

Y, de la misma manera, invitó a los medios de comunicación a reforzar su trabajo de investigación y a quienes llegaron a conocer su historia a hacerse virales por sus propios méritos.

“Hoy, después de una reflexión, asesoramiento y acompañamiento exhaustivo, saco fuerzas en mi interior para dirigirme a ustedes, y decir que la verdad debe salir a la luz, que todos merecen conocerla, ella nos libera y edifica sin importar las consecuencias (...) los medios de comunicación, considerados el cuarto poder, no actuaron con la rigurosidad de verificar las fuentes, y aunado al hecho de que esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta”,

Parte del video original que desató la polémica.