Gran Bretaña acusó a Rusia de planificar la invasión de Ucrania para instalar un gobierno títere en ese país

La situación empeora de hora en hora entre occidentales y Rusia en torno al conflicto ucraniano. La OTAN, Bulgaria y Rumania rechazan las exigencias rusas de retirar tropas de la Alianza Atlántica de esos dos países y Moscú amenaza con “graves consecuencias” si no obtiene satisfacción. En las últimas horas, Gran Bretaña acusó a su vez al Kremlin de haber planificado la invasión de Ucrania para instalar un presidente fantoche, publicando incluso una lista de candidatos pro-rusos para el puesto.

“Llamamos al Foreing Office a que cese de propagar absurdos”, reaccionó ayer el ministerio ruso de Relaciones Exteriores en Twitter.

En un comunicado abrasivo, la responsable de la diplomacia británica, Liz Truss, denunció el sábado “la amplitud de la actividad rusa con el objetivo de desestabilizar a Ucrania”.

“Según nuestras informaciones, el gobierno ruso tiene la intención de instalar un dirigente pro-ruso en Kiev, mientras organiza la invasión y la ocupación de Ucrania”, afirmó.

NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.



The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9

