Hacía un stream por Twitch en su casa y una camioneta atravesó la pared

Pudo haber sido una tragedia, pero no hubo heridos. Una camioneta chocó y se incrustó en la casa de un streamer que vive en la localidad de Acworth, en el estado de Georgia, EE.UU.

El joven, que integra una comunidad latinoamericana de gamers que interactúan en Twitch, mostró lo ocurrido en redes sociales y las imágenes rápidamente se viralizaron.

A través de su perfil de Twitter @Predz0rx - Old School Club, el streamer publicó una foto del accidente con el siguiente mensaje: “SUSPENDIDO EL STREAM de hoy y hasta nuevo aviso! Una camioneta dodge ram chocó contra el #GamingRoom cuando estaba ahi... Se podrán imaginar el susto, sin embargo estamos bien!”

En este sentido, el joven hizo un segundo posteo con más imágenes de lo sucedido y afirmó: “Para morirse no hay sino que estar vivo, usualmente estas casas no tienen concreto ahí... Mi casa particularmente si lo tiene y según los bomberos eso fue lo que me salvó de algo trágico! Una locura! Tal vez mi angelita me salvó! Gracias a todos por preocuparse!”