Hallazgo: el último coronavirus proviene de los perros

Los científicos han descubierto un nuevo coronavirus canino en un niño que fue hospitalizado con neumonía en Malasia en 2018. Si se confirma que el virus es un patógeno humano, sería el octavo coronavirus, y el primer coronavirus canino, conocido por causar enfermedades en humanos.

Los investigadores subrayan que aún no está claro si este virus específico supone una amenaza grave para los humanos. El estudio no demuestra que la neumonía haya sido causada por el virus, que podría no ser capaz de propagarse entre las personas.

Pero el hallazgo, que se publicó el jueves en la revista Clinical Infectious Diseases, pone de relieve la necesidad de buscar de forma más proactiva los virus que podrían saltar de los animales a los seres humanos, dijeron los científicos.

"Creo que el mensaje clave aquí es que estas cosas probablemente están ocurriendo en todo el mundo, donde la gente entra en contacto con los animales, especialmente el contacto intenso, y no las estamos detectando", dijo el Dr. Gregory Gray, un epidemiólogo de enfermedades infecciosas en la Universidad de Duke que es uno de los autores del estudio.

"Deberíamos estar buscando estas cosas. Si podemos atraparlos a tiempo y descubrir que estos virus tienen éxito en el huésped humano, entonces podemos mitigarlos antes de que se conviertan en un virus pandémico."

Actualmente se conocen siete coronavirus que infectan a los humanos. Además del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, hay coronavirus que causan el SARS, el MERS y el resfriado común. Se cree que muchos de estos virus se originan en los murciélagos, pero pueden saltar de los murciélagos a los seres humanos, ya sea directamente o tras una escala en otro animal huésped. Los científicos saben desde hace décadas que los coronavirus pueden causar enfermedades en los perros, pero hasta ahora no había pruebas de que los coronavirus caninos pudieran infectar a las personas.

Detalles

Los científicos aún no pueden estar seguros de si fue un perro el que transmitió el nuevo virus al paciente; probablemente fue un perro, dijo Gray, pero otro huésped animal intermedio, incluido un gato, puede haber sido el responsable.

Tampoco hay pruebas de que los perros transmitan el SARS-CoV-2 a los humanos, aunque tanto los gatos como los perros pueden contagiarse. La nueva investigación comenzó la primavera pasada, después de la pandemia, cuando Gray pidió a Leshan Xiu, un estudiante de doctorado, que desarrollara una herramienta de cribado que pudiera ayudarles a detectar todo tipo de coronavirus, no sólo los que los científicos ya conocían.

Entonces utilizaron la técnica, una variación de la prueba de PCR de referencia que se utiliza habitualmente para diagnosticar el COVID, para analizar algunas muestras de pacientes antiguos.

Las muestras eran hisopos nasofaríngeos tomados de 301 personas que habían sido hospitalizadas con neumonía en Sarawak, Malasia, en 2017 y 2018. En ocho de los especímenes, detectaron lo que parecía un nuevo coronavirus, similar a los que se sabe que infectan a los perros.

Estos especímenes procedían principalmente de niños que vivían en entornos o zonas en las que el contacto con animales domésticos y salvajes era habitual. Al principio, dijo Gray, él y sus colegas pensaron que habían cometido un error. "Si examinamos a 300 pacientes y ocho de ellos muestran un coronavirus canino que nunca se había visto antes, piensas: 'Esto debe ser un contaminante, esto debe ser... esto no puede ser cierto'", dijo.

Así que enviaron las muestras a la Dra. Anastasia Vlasova, veterinaria y viróloga de la Universidad Estatal de Ohio, para que las investigara.

Utilizando una técnica de cribado ligeramente menos sensible, confirmó que dos de las ocho muestras parecían contener un nuevo coronavirus canino.

Además, descubrió que una de esas muestras era capaz de causar daños en las células caninas. A continuación, ensambló el genoma completo del virus a partir de esta muestra. Su genoma coincidía estrechamente con el de otros coronavirus caninos conocidos. "Es muy similar a varios coronavirus caninos caracterizados anteriormente, pero es una cepa nueva", dijo Vlasova.

El virus parecía ser una combinación de dos coronavirus caninos previamente identificados, y también contenía fragmentos de un coronavirus de gato y otro de cerdo.

Estos coronavirus recombinantes son comunes en los perros, dijo Vlasova. También tenía una mutación genética inusual, una deleción en lo que se conoce comúnmente como el gen N, que codifica una importante proteína estructural.

Esta supresión no se ha documentado en otros coronavirus caninos, dijo Vlasova, pero han aparecido mutaciones similares en los virus que causan el COVID y el SARS. "Entonces, ¿qué significa esto?" pregunta Gray. "Bueno, no lo sabemos exactamente".

Implicancias

Aunque se necesita mucha más investigación, una posibilidad es que la mutación ayude a los coronavirus animales a adaptarse a los huéspedes humanos, dijeron los investigadores.

Es demasiado pronto para decir si este virus supone un riesgo para los humanos. Los investigadores aún no han demostrado que este virus sea la causa de la neumonía que envió a los pacientes al hospital. Y aún no han estudiado si las personas que pueden contraer el virus de los animales pueden contagiarlo a otras personas.

"Tenemos que tener cuidado, porque todo el tiempo aparecen cosas que no se convierten en brotes", dijo John Lednicky, virólogo de la Universidad de Florida que no fue autor del estudio. No obstante, el estudio es "extremadamente importante", dijo. "El hecho de que se trate de un coronavirus nos indica una vez más que se trata de un grupo de virus que merece ser estudiado más a fondo".

Y añadió: "Deberíamos tomárnoslo en serio y buscarlo, porque si empezamos a ver más casos, es cuando deberían saltar las alarmas". De hecho, una posibilidad es que los coronavirus se estén propagando entre los humanos y otras especies, incluidos los perros, con mucha más frecuencia de lo que se conoce.

"En este momento no tenemos realmente ninguna razón para creer que este virus vaya a causar una pandemia", dijo Vlasova.

"Lo que queremos llamar la atención sobre esta investigación es que la transmisión de coronavirus de fuentes animales a humanos es probablemente un hecho muy, muy, muy común. Y hasta ahora se ignoraba en su mayor parte".

Los resultados subrayan la necesidad de llevar a cabo una vigilancia vírica más específica y proactiva, centrada en particular en la interfaz hombre-animal, dijeron los investigadores. "Tenemos que cambiar más hacia un enfoque de 'una salud' de muestreo de los seres humanos que tienen una intensa exposición a los animales y el muestreo de sus animales", dijo Gray.

"Y allí donde veamos un virus que parece empezar a adaptarse en ambos sentidos -un virus humano, por ejemplo, en el ganado, un virus del ganado en los humanos- tenemos que prestarle atención".

Los científicos tienen previsto llevar a cabo más investigaciones, incluyendo estudios para ver la prevalencia del virus y si también está presente en personas sanas, dijo Gray.

Mientras tanto, no hay que temer a la mascota de la familia, dijo Lednicky. "Los humanos y los perros han estado juntos durante mucho tiempo", dijo. "Probablemente hemos estado intercambiando estos virus; simplemente no se reconocían".