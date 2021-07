Histórico: Jeff Bezos llegó al espacio en la nave New Shepard

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, dejó este martes por diez minutos el planeta Tierra para llegar hasta el espacio exterior a bordo de su propio cohete y hacer realidad el sueño del turismo espacial, y también de elite.



Diez minutos más tarde de la hora prevista, las 10.10 de Argentina, la cápsula de su nave reutilizable, la New Shepard, aterrizaba en medio del desierto de Texas. Desde la ventanilla se podía ver al empresario sonriente y con los puños en alto.





Más de dos décadas después de haber creado Blue Origin, la empresa con la que sueña realizar granjas espaciales para millones de personas, Jeff Bezos, dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo, fue lanzado al espacio.



Es el primer lanzamiento con tripulación de Blue Origin y un paso fundamental para la incipiente industria del turismo espacial.



La New Shepard fue lanzada desde una instalación remota en el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, unos 40 kilómetros al norte de Van Horn, la ciudad más cercana.





Pocos minutos después salieron sanos y salvos sus cuatro tripulantes: Bezos, su hermano Mark, la expiloto Wally Funk, una mujer de 82 años, y el holandés Oliver Daemenen, un joven de 18 años a quien su padre le compró en una subasta el único pasaje a la venta.



Hubo gritos y festejos con champagne en medio del desierto.

Fue allí donde volvió a aterrizar la nave al separarse de la cápsula que llevaba a los cuatro tripulantes, quienes regresaron minutos después en un lento aterrizaje guiado por un paracaídas.



El vuelo duró poco menos de once minutos que se pudieron ver en directo desde BlueOrigin.com, la compañía de Bezos.



Los cuatro tripulantes llegaron hasta la línea de Karman que divide la atmósfera y el espacio exterior.



"¡Vamos Jeff!", gritaba entusiasmada la presentadora apenas despegó la nave.

La misión de Bezos se produjo después de que el fundador de Virgin Galactic, el magnate británico Richard Branson, realizó el domingo pasado el primer viaje de turismo espacial. Durante una hora, su cohete avión Unity, cruzó la frontera final del planeta con seis tripulantes a bordo.



A este duelo espacial entre multimillonarios se sumará en septiembre Elon Musk, quien lanzará Space X con la que también busca sumarse a la carrera del turismo espacial.

La nave de Bezos despegó desde una instalación remota en el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, unos 40 kilómetros al norte de Van Horn, la ciudad más cercana.

Aunque Bezos quedó en segundo lugar, Blue Origin presume de que su experiencia de viaje es superior a la de Virgin Galactic, porque a diferencia de su competidor, la New Shepard cruza la frontera del espacio reconocida internacionalmente, a una altitud de 100 kilómetros.



"Esto no es una competencia, se trata de construir un camino hacia el espacio para que las generaciones futuras puedan hacer cosas increíbles allí", dijo el lunes al programa TODAY en NBC.



La New Shepard llegó al espacio utilizando un motor de hidrógeno líquido/oxígeno líquido sin emisiones de carbono y, según Bezos, más ecológico que la de su competidor Virgin Galactic.