Horror: un grupo de chicos atacó salvajemente a una nena hasta dejarla inconsciente

El caso de Abbie Jarvis, de 12 años, oriunda de la ciudad de Glasgow, mantiene en vilo a toda Escocia desde hace más de una semana, después de la golpiza que recibió en un parque público y a plena luz del día.

Según contó su madre Angela al portal local Daily Record, la niña había pautada una cita de juego con sus amigos del colegio donde asiste. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, Jarvis se topó con otra mayor a su edad, quien la atacó hasta dejarla inconsciente, mientras un grupo de 10 jóvenes filmaba.

“Tuve un mal presentimiento de que algo andaba mal después de que mi hija no respondiera a un mensaje de texto. Al instante recibí una llamada telefónica de Abbie y escuché a una niña gritar su nombre en el fondo antes de que se cortara la llamada”, repasó la mujer de 43 años.

El reporte policial dio cuenta que Abbie recibió varios puñetazos en la cara, tendiéndola en el suelo, continuado con patadas en la cabeza, lo que la dejó finalmente cubierta de sangre.

“Estaba cubierta de sangre, perdiendo y recuperando el conocimiento. Ni siquiera podía hablar. Tenía un bulto en la cabeza que todavía no puedo creer que fuera real porque era muy grande. Parecía completamente deforme”, denunció su madre.

Angela llevó a su hija al Royal Hospital for Children, donde permaneció internada dos días. La niña tenía un corte profundo en la cabeza que tuvo que ser intervenido y quedó con moretones dolorosos en su cabeza y en la cara.

“Cuando llegué al hospital, entré en modo de supervivencia. El médico me llevó a un lado y dijo que tendrían que revisar si su cráneo estaba fracturado. Abbie estaba cubierta de moretones por toda la cara... Ni siquiera podía tocarla porque estaba en agonía. Fue horrible de ver y casi me quiebra. Incluso ahora, no me atrevo a pensar en ella tendida allí durante esa golpiza y esperando que se detenga”, insistió. Abbie estuvo en el hospital durante dos días después de la golpiza. (Foto: Daily Record)

La policía de Escocia confirmó el arresto de una menor de 13 años acusada en relación con el ataque. “Ella debe comparecer ante el Tribunal del Sheriff de Glasgow en una fecha posterior”, detalló Daily Record.

En esa línea, el portavoz de la fuerza escocesa agregó: “Una niña de 13 años ha sido arrestada y acusada luego del presunto asalto grave de una niña de 12 años en Southdeen Avenue cerca de Southdeen Park, Drumchapel, Glasgow, el martes 4 de octubre. Ella ha sido puesto en libertad en un Compromiso para comparecer ante el Tribunal del Sheriff de Glasgow en una fecha posterior”.

En tanto, Ángela alertó por las secuelas presentes en su hija y que aún persisten a más de una semana del violento episodio. “Sigue teniendo pesadillas sobre esta chica persiguiéndola. No quiere salir por la puerta. Esto la ha dejado completamente traumatizada. Estoy tratando de que le brinden asesoramiento. Abbie tiene una personalidad increíble y es una chica muy leal a sus amigos. No sé por qué le pasó esto”, concluyó.