Horror: una pareja escondió el cuerpo de su bebé durante 10 meses en una pared de la casa

Una mujer de Pensilvania, en Estados Unidos, le admitió a la Policía que escondió el cadáver de su bebé de 5 meses de vida en una de las paredes de su casa.

Todo se descubrió luego de que agentes del Departamento de Servicios para Niños y Jóvenes (CYS, por sus siglas en inglés) de ese estado visitaron la casa de la mujer para averiguar sobre el paradero del bebé, que estaba desaparecido.

Kylie Wilt, de 25 años, estaba visiblemente nerviosa cuando llegaron las autoridades. Primero balbució una respuesta que no convenció a los agentes: dijo que el bebé se encontraba en Carolina del Sur siendo cuidado por otra persona, a la que no identificó.

Por ese entonces la beba debería tener casi 1 año y medio de vida, pero según la denuncia de los vecinos, hacía mucho tiempo que no lo veían ni escuchaban sus gritos.

Ante las dudas que despertó la explicación de la mujer, los agentes siguieron preguntando hasta que, finalmente, Wilt se quebró y admitió que su pequeña había muerto en febrero de este año y que había escondido el cadáver en la pared de la casa.

El cuerpo sin vida de la pequeña bebé estuvo casi 10 meses escondido en la pared. Wilt le contó a la policía que colocó el cadáver en una caja y luego hizo un agujero en la pared, donde lo metió.

Después, Wilt junto a su esposo y papá del bebé y otros tres niños que tiene la pareja, arreglaron el panel de yeso y pintaron luego sobre él, según detalló la oficina del fiscal del condado de Washington a WPXI.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el bebé habría muerto en febrero de 2021 debido a un síndrome de muerte súbita infantil en su antigua casa de Upper Crest Avenue y luego se llevó su cuerpo a la nueva casa.

Después de la muerte del bebé, le dijo a la policía que se puso nerviosa. Ella, su novio y sus otros tres hijos se mudaron a otra casa a tres cuadras de distancia y se llevaron el cuerpo del bebé con ellos.

Wilt le dijo a la policía que escondió al bebé porque no tenía suficiente dinero para un funeral. La causa de la muerte del bebé está bajo investigación.

La ex vecina Robin Stasicha le dijo a KDKA que había escuchado al bebé llorar “todo el tiempo” antes de que la familia se mudara. “Y, de repente, un día se calló del todo y no lo vimos más. No pensé que esto era lo que sucedió”, dijo Stasicha.

“Estaba pensando, estoy aquí todo el tiempo”, dijo Stasicha. “Nunca vi una ambulancia. ¿No llamarías al 911 si tu bebé no te respondiera?”, preguntó la mujer indignada.

Wilt enfrenta cargos de ocultar la muerte de un niño, abuso de un cadáver, obstrucción de la justicia, fraude a la asistencia social y alteración de pruebas.