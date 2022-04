Hundimiento del Moskva: Rusia confirmó 1 muerto y 27 desaparecidos

Luego de más de una semana de silencio sobre el destino de sus marineros a bordo del crucero Moskva, Rusia dijo el viernes que un miembro de la tripulación murió y 27 desaparecieron. Es la primera admisión de Moscú de las pérdidas luego de la tragedia.

“Como resultado de un incendio el 13 de abril, el crucero de misiles Moskva resultó gravemente dañado debido a la detonación de municiones”, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido por las agencias de noticias rusas. “Un militar murió, otros 27 miembros de la tripulación desaparecieron”, dijo el ministerio, y agregó que “los 396 miembros restantes” habían sido evacuados.

El Kremlin se había negado a comentar los testimonios sobre marineros desaparecidos en el naufragio del Moskva, buque insignia ruso del mar Negro que Ucrania asegura haber hundido en un ataque la semana pasada.

“Todas las informaciones son suministradas por el ministerio de Defensa. No tenemos la prerrogativa de comunicar”, había dicho el martes el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov.

Ni la marina ni el ministerio habían suministrado un balance del naufragio del Moskva, en el que viajaban centenares de personas.

En estos días, varios testimonios publicados por medios de comunicación en ruso y en las redes sociales hablaban de marineros desaparecidos.

Un hombre que vive en Crimea, llamado Dmitri Shkrebrets, se presentó como el padre de un desaparecido y publicó el domingo un mensaje en la red social Vkontakte donde se preguntaba por qué su hijo, un simple recluta, se encontraba en una zona de combate.

Una mujer, llamada Yulia Tsyvova, afirmó también que su hijo había desaparecido.

Oficialmente, la tripulación del buque había sido evacuada y fuentes oficiales afirmaron una y otra vez que no hubo muertos, heridos o desaparecidos.

Las autoridades rusas han subrayado que el buque, con un papel clave en la coordinación de los navíos rusos del mar Negro, se hundió tras un incendio provocado por la explosión de municiones.

Ucrania afirma que sus fuerzas lo hundieron en un ataque con misiles.

El sábado, el ministerio ruso de Defensa divulgó un video que presentó como el encuentro entre un responsable de la marina y decenas de rescatados del buque, en el que podía haber hasta 680 miembros de la tripulación.

El naufragio del Moskva es una humillación para las fuerzas rusas e incluso los analistas cercanos al Kremlin han pedido en vano explicaciones a las autoridades.

Rusia reconoció el 25 de marzo 1.351 bajas en sus filas durante la operación en Ucrania, un balance imposible de verificar con fuentes independientes y que no ha sido actualizado desde entonces.

La hipótesis de los expertos

El capitán del Moskva, el buque insignia de la Flota del Mar Negro de Rusia, podría haber abandonado el barco demasiado pronto, según sugirieron expertos que analizaron nuevas imágenes del crucero misilístico hundido.

Tom Sharpe, un comandante retirado de la Royal Navy, le dijo al diario The Telegraph que el barco parecía haber sido abandonado demasiado pronto.

“Siempre verás un equipo, normalmente en la cabina de mando. En este caso, la cabina de mando sería un buen lugar para reunir su equipo y equipos de extinción de incendios. Quieres establecer zonas seguras y ahí es donde pones todo tu equipo de extinción de incendios y toda tu gente, para que estén al aire libre”, dijo el especialista.

“Pero no hay nadie allí y si no hay nadie, casi no hay posibilidad de que alguien esté vivo debajo de la cubierta. También sugiere que todos están fuera de ese barco”, agregó Sharpe.

John Konrad, un experto que ha capitaneado barcos civiles, escribió un análisis de las imágenes que concluyó que su “mejor suposición” era que “el capitán del Moskva abandonó su barco demasiado pronto”.