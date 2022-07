Israel interceptó aviones no tripulados que se dirigían a un yacimiento de gas en el Mediterraneo

Israel interceptó este sábado tres aviones no tripulados del grupo terrorista Hezbollah sobre el mar Mediterráneo, según fuentes militares israelíes, que creen que los aviones no tripulados se dirigían al yacimiento de gas de Karish, en territorio disputado por Líbano.

Los tres vehículos aéreos no tripulados de Hezbollah fueron identificados alrededor de las 15 horas, y fueron derribados por aviones de combate y el sistema de interceptación Barak de la Marina israelí. Las autoridades militares creen que los drones no estaban armados y no suponían un riesgo pero sí estaban destinados a una zona estratégica y dañan directamente las negociaciones con el Líbano.

Las fuentes creen que los drones se dirigían al disputado campo de gas de Karish pero fueron derribados a unas decenas de kilómetros del lugar. Los tres drones eran diferentes y que volaban a baja altura y velocidad.

El embalse de Karish se encuentra al sur de una zona triangular del mar Mediterráneo que ha sido objeto de disputa entre Israel y Líbano, a partir de la frontera terrestre de los países, lo que supondría alrededor del 2% de las aguas económicas de Israel, según detalla la Agencia Judía . Israel y Líbano presentaron mapas con sus reclamos la ONU en 2011, y a finales de 2020 los países iniciaron negociaciones sobre la zona en disputa, de forma indirecta porque el gobierno libanés se negó a mantener conversaciones directas con Israel.

Líbano aumentó considerablemente sus demandas después de cuatro rondas de conversaciones mediadas por Estados Unidos, casi triplicando el área en disputa de 869 km2 a 2.300 km2, para incluir el extremo norte del campo de gas natural de Karish, pero nunca presentó su propuesta a la ONU, lo que hace que la demanda de Líbano no sea oficial en opinión de Israel.

Israel, de hecho, sostiene que la ubicación de la plataforma no se encuentra en la zona en disputa, ni está sujeta a las negociaciones que se llevan a cabo entre los dos países sobre la frontera marítima desde octubre de 2020.

El incidente sucede cuando el Líbano estaba muy cerca de renunciar a sus reclamos sobre el yacimiento, según dijeron a Reuters tres funcionarios libaneses con conocimiento de las negociaciones. Pero según las fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel, el lanzamiento de los drones fue un intento de interrumpir estas negociaciones, así como la estabilidad en la zona.

Este hecho ocurre un mes después de que el líder del grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazara con impedir que Israel extraiga gas del yacimiento de Karish. Nasrallah, jefe del grupo chiíta respaldado por Irán, había dicho que “todas las opciones están sobre la mesa” y que Hezbollah “no tiene miedo a la guerra”, en medio de la ira libanesa por la plataforma de perforación en el campo de gas de Karish.

Según advirtió semanas atrás la ministra de Energía iraelí, Karin Elharrar, “el Estado de Israel prioriza la protección de sus activos estratégicos y está preparado para defenderlos”. Launcionaria explicó que Karish es un activo estratégico israelí, “destinado a la extracción de los recursos energéticos y del gas natural en la Zona Económica del Estado de Israel y al avance de la economía verde del país”.