Jacinda Ardern renunció como primera ministra de Nueva Zelanda

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este miércoles que renunciará al cargo en febrero próximo, y que la bancada laborista elegirá un nuevo líder pocos días después.

También anticipó que la próxima elección general se celebrará el 14 de octubre, y que hasta entonces continuará como miembro del Parlamento.

En su primera aparición pública desde que el Parlamento entró en receso en diciembre, Ardern confió que en el encuentro anual de su partido esperaba encontrar la energía para continuar como líder, "pero no lo he podido hacer", afirmó.Además, la primera ministra sostuvo que "Para mí ya es hora", en referencia a su salida del gobierno; en tanto, el vice primer ministro, Grant Robertson, ya adelantó que no se postulará al cargo que quedará vacante en poco tiempo.

"No me voy porque crea que no podemos ganar la próxima elección, sino porque creo que podemos (ganar) y lo haremos", aseveró.

Ardern había llegado al poder en 2017, con un gobierno de coalición, y luego condujo a su partido de centro-izquierda a una amplia victoria en las elecciones de 2020, pero su popularidad y la de su partido cayeron notoriamente en los últimos tiempos.