Jorge Lanata acusó al Grupo Clarín de recortarle el sueldo: "Me valoran poco"

Jorge Lanata volvió a apuntar sus dardos esta semana contra el Grupo Clarín, al que acusó de pagarle solo "la mitad que el año pasado" como parte de los honorarios que recibe por su trabajo en el multimedio. La queja del periodista tuvo lugar mientras el economista Martín Tetaz, habitual columnista en Radio Mitre, analizaba las diferentes negociaciones paritarias en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. "Esto es como cuando discutís el salario con un empleado, Jorge", puntualizó Tetaz durante el programa. "Ni me hables de la negociación con el canal", lo interrumpió el conductor.

"Me valora poco. No la puedo contar, pero para que te des una idea, el canal nos está pagando este año la mitad que el año pasado", reveló el conductor de Periodismo Para Todos, quien este 10 de mayo vuelve a la pantalla de El Trece, tras meses de ausencia por problemas de salud. La periodista de espectáculos Marina Calabró intentó contradecirlo y sacarle algo más de información, pero Lanata se negó a ahondar en el tema: "No voy a hablar de esto. Perdón, soy un boludo", concluyó.

No es la primera queja del cofundador de Página/12 contra sus actuales empleadores. Días atrás, el showman aprovechó el anuncio de su nuevo ciclo televisivo para deslizar una queja contra el canal. "Me censuraron uno de los anuncios que hice. Me pidieron que haga uno con barbijo y se me ocurrió recortalo y ponerle un pucho. Me parecía que era divertido y bien Lanata", contó durante el pase con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Y agregó: "Una manga de pelotudos ahí me dijeron que eso no se podía hacer, que podía ser ilegal. No entiendo por qué me contratan. Me contratan porque soy distinto y cuando soy distinto me censuran. Es loco eso".

El conductor indicó que sabía que eso no podía llegar a gustar en el canal. Por eso, pidió dos barbijos y grabó otra promoción sin el cigarrillo en ella, que es la que se podrá ver en los próximos días como anticipo a su regreso a la televisión. Lejos de finalizar con el tema en ese momento, volvió a mencionarlo cuando Marina Calabró estaba realizando su columna sobre el mundo del espectáculo.

"Es para cuidarlo Lanata y para evitarle la polémica", le dijo ella al escuchar la historia. A lo que él respondió: "No hace falta que me cuiden y no me jodan con eso de que me cuidan. Yo me cuido solo". De todas formas el periodista aseguró que el 10 de mayo volverá a la pantalla de Canal 13 y se despidió con un último comentario irónico y entre risas: "Bueno, creo que vuelvo. A lo mejor después de este comentario no".