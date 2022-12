Kiev denuncia la muerte de cinco civiles en Jersón por un bombardeo ruso

Al menos cinco personas murieron y 20 resultaron heridas hoy en un bombardeo en el centro de Jerson, en el sur de Ucrania, denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que calificó la ofensiva como un acto de "terror" ruso para "intimidar" a los ucranianos.

"Esto no es contenido sensible, es la vida real de Ucrania. Jerson, en la víspera de Navidad, en la parte central de la ciudad. Es terror, es matar por intimidación y placer", criticó Zelenski en sus redes sociales y subió fotos del lugar del ataque en la que se ven algunos cadáveres tirados en las calles.

"El mundo debe ver el mal absoluto contra el que estamos luchando", apuntó.

El jefe adjunto de la administración presidencial, Kirilo Timoshenko, anunció que el ataque dejó "al menos cinco muertos y 20 heridos".

Un equipo de la agencia de noticias AFP en el lugar escuchó una serie de bombardeos que impactaron el mercado central y las calles cercanas, y, luego, vio el cuerpo de al menos una persona muerta en su vehículo.

Cerca del mercado, un hombre estaba gravemente herido en la cabeza y su coche fue destruido por la explosión. Otras personas heridas estaban cerca.

Había llamas en el mercado, lugar frecuentado el sábado por la mañana y situado en el corazón de Jerson, ciudad que el ejército ucraniano recuperó en noviembre, en medio de una exitosa contraofensiva, después de ocho meses de ocupación rusa.

La ciudad fue blanco de ataques rusos en las últimas semanas, sobre todo en sus instalaciones energéticas.

Por otro lado, las autoridades impuestas por el Kremlin en la provincia ucraniana de Donetsk acusaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de bombardear la capital con cinco proyectiles lanzados por sistemas lanzacohetes de alta precisión MLRS.

Según un comunicado del Centro Conjunto para el Control y Coordinación del Alto el Fuego (JCCC), el Ejército ucraniano lanzó cinco misiles hacia el distrito de Kievsky de la ciudad de Donetsk.

El lanzamiento tendría lugar un día después de que los distritos de Petrovsky y Kievsky fueron objeto de un presunto bombardeo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, también con el uso de MLRS, con 45 misiles.