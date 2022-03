Kiev denuncia que nuevos incendios amenazan la central nuclear de Chernobyl

Ucrania denunció este lunes que varios fuegos se propagaron en la zona de exclusión alrededor de la central nuclear de Chernobyl, ocupada por las fuerzas rusas. Y agregó que el invasor no permite ingresar refuerzos para sofocarlos.

La Agencia Internacional de Energía Atómica reiteró su preocupación por la seguridad de las plantas nucleares ucranianas que operan en zona de conflicto.

Las redes sociales se llenan de fotos de incendios que no pueden ser confirmadas como reales de manera independiente. A su vez, medios rusos, supuestamente filmando desde la central nuclear, muestran una planta fuera de riesgo en un entorno en el que no se ve ni fuego ni humo. "No se siente ni siquiera olor a quemado", dice el periodista de RT.

Con todo, mapas satelitales de la NASA observados por Clarín muestran a este lunes zonas con "focos de calor" en los alrededores de la ciudad de Pripiat, vecina a la central.

Misión de la ONU

Ucrania pidió a Naciones Unidas que envíe una misión a la zona de exclusión. Pidió al Consejo de Seguridad que declare una zona de seguridad especial para la planta de energía nuclear de Chernobyl. La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que una misión especial de la ONU debería tomar el control del área.

"En términos de seguridad nuclear, las acciones irresponsables y poco profesionales del Ejército ruso representan una seria amenaza no solo para Ucrania, sino también para cientos de millones de otros europeos", dijo la funcionaria.

Y agregó que, "por lo tanto, pedimos al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas inmediatas para desmilitarizar la zona de exclusión de la planta de energía nuclear de Chernobyl y desplegar una misión especial de la ONU".

El organismo ruso encargado de la protección del consumidor, Rospotrebnadzor, afirmó en cambio que la situación de radiación es "estable" después de que Ucrania denunciara los graves incendios en la zona de exclusión.

"En relación con los incendios en la zona de exclusión de la planta de energía nuclear de Chernobyl, Rospotrebnadzor está monitoreando la situación de radiación en Rusia en las áreas fronterizas", indicó el organismo en un mensaje en su cuenta oficial de Telegram.

"Según los datos de seguimiento, la situación de la radiación en la Federación de Rusia se mantiene estable. La situación está bajo el control de Rospotrebnadzor", añadió.

El temor a una "catástrofe"

La viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, Iryna Vershchuk, ha advertido de que la ocupación por parte de las tropas rusas de las instalaciones de la central nuclear de Chernobyl puede originar una catástrofe que no sólo afecte a los ucranianos.

"Los ocupantes siguen militarizando la zona de exclusión de Chernobyl. Esto presenta un riesgo muy serio de dañar las estructuras de aislamiento construidas sobre la cuarta unidad de la estación después de su explosión en 1986", sostuvo la ministra.

La responsable de los Territorios Ocupados aseguró que "tales daños conducirán inevitablemente a la entrada en la atmósfera de una cantidad significativa de polvo radiactivo y contaminarán no solo a Ucrania sino también a otros países europeos.

Además afirmó que, a través de la ciudad de Pripiat, a unos cientos de metros de las instalaciones de aislamiento de la central nuclear, los ocupantes rusos transportan diariamente decenas de toneladas de cohetes, proyectiles y municiones de mortero.

Mostró su preocupación por que "las fuerzas de ocupación rusas están utilizando cada vez más municiones viejas y de baja calidad, lo que aumenta el riesgo de su detonación, incluso durante la carga y el transporte".

Además, en la zona de exclusión se han desatado graves incendios que pueden tener consecuencias muy graves y que no pueden ser extinguidos precisamente porque los efectivos ucranianos no pueden entrar en la zona.

"Como resultado de la combustión, se liberan radionúclidos a la atmósfera, que el viento puede transportar a largas distancias, lo que amenaza los niveles de radiación no solo en Ucrania sino también en otros países europeos", advierte Vereshchuk.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) dijo el domingo que "la situación permanece sin cambios" en relación a los servicios de salvaguardias en Chernobyl y otras plantas nucleares de Ucrania. El organismo de la ONU dijo la semana pasada que algunos incendios forestales no presentan mayor riesgo de radiación.

La semana pasada el titular de la AIEA, el diplomático argentino Rafael Grossi, mostró su preocupación por el hecho de que importantes centrales nucleares están operando en medio de un conflicto armado.

"Estoy seriamente preocupado por la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania", dijo Grossi en un mensaje difundido en video e informó que su Agencia está en continuo contacto con el gobierno ucraniano.