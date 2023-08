La esposa de un hombre tiene una enfermedad terminal, y antes de morir, le hace un pedido insólito

Un hombre ha compartido públicamente un dilema profundamente personal y angustiante que enfrenta después de que su esposa, diagnosticada con una enfermedad terminal, le hiciera una petición insólito: le pide permiso para tener relaciones sexuales con un ex novio “una vez más” antes de morir.

La historia está Reddit, y ha generado un debate intenso y emociones encontradas entre los usuarios de otras redes sociales. El hombre explicó que su esposa le dijo que consideraba a su ex pareja como su amante “más físicamente compatible y satisfactorio”; la petición lo dejó sintiéndose traicionado.

“Ella me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex novio suyo. Claro que me quedé impactado”, escribió el hombre en su publicación.

La pareja ha estado felizmente casada durante una década, y la noticia del diagnóstico de la esposa ya había dejado al hombre devastado. La condición médica significa que su salud se deteriorará rápidamente, y probablemente necesitará una silla de ruedas en unos pocos meses.

La historia ha provocado una ola de simpatía y críticas en las redes sociales. Algunos lectores se apresuraron a apoyar al hombre angustiado. “Lo siento, pero su enfermedad no es una excusa para tratarte así. Esto es increíblemente insultante para ti y tu relación”, dijo un usuario de Reddit.

Otros fueron más duros en sus comentarios. “Si esto es una historia real, bueno, entonces, solo empaca sus cosas y déjala vivir con su ex por el resto de su tiempo”, expresó otro.

Algunos intentaron defender el comportamiento de la mujer o buscar explicaciones alternativas. “Todo lo que puedo pensar es que está tratando de alejar al marido ahora antes de que las cosas se pongan demasiado difíciles”, dijo un comentarista.

La historia también ha generado escepticismo, con algunos sugiriendo que podría ser ficticia. Sin embargo, el relato ha resonado en muchos y ha planteado cuestiones profundas y complejas sobre la lealtad, la empatía y las expectativas dentro de una relación, especialmente en circunstancias tan extremas y dolorosas.

La identidad del hombre y su esposa no ha sido revelada, y la historia permanece como un testimonio conmovedor de los desafíos emocionales y éticos que pueden surgir en las relaciones humanas más íntimas.