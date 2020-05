La impactante tapa del The New York Times con los nombres de mil víctimas de coronavirus

El diario The New York Times lleva en su portada un millar de nombres y apellidos de personas fallecidas en Estados Unidos a causa del coronavirus, que representan el 1 por ciento del total de víctimas fatales que lleva allí causadas la pademia.



"Las mil personas que están aquí reflejan el 1% del total. Ninguno fue apenas un número", subrayó el períodico a través de las redes sociales.



La histórica tapa fue anticipada por el diario, uno de los más prestigiosos del mundo, durante la tarde de este sábado y en la imagen se lee un título que ocupa todas las columnas de la primera página con el enunciado: "Las muertes en EE.UU. se acercan a 100.000, una pérdida incalculable".



Con 1.613.476 contagios y 96.662 muertos, Estados Unidos sigue siendo por lejos el país más golpeado por el coronavirus en el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Por eso, "a medida que el país se acerca a un hito sombrío de 100.000 muertes atribuidas al virus, The New York Times registró obituarios y noticias sobre las muertes de las víctimas", explica el texto que anticipa los recordatorios de 1.000 personas fallecidas a causa del coronavirus. "Los números por sí solos no pueden medir el impacto del coronavirus en Estados Unidos" porque "se trata de pacientes, de trabajos interrumpidos o de vidas que se terminaron antes de tiempos", dirá el New York Times en su edición de mañana, según adelantó.



Con todo, el diario estadounidense no es el primero en recordar a las víctimas del coronavirus de esta manera: hace trece días, el periódico brasileño O'Globo también cubrió su portada con los nombres de las 10 mil primeras personas muertas en el país vecino a causa de la pandemia.