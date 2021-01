La justicia británica rechazó la libertad bajo fianza a Julian Assange

La justicia británica rechazó un pedido de los abogados del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para otorgarle la libertad bajo fianza a la espera de que Estados Unidos apele el fallo del lunes pasado que negó su extradición.



El activista australiano, de 49 años, está detenido desde abril de 2019 en la prisión de Belmarsh, en el sureste de Londres, después de haber sido desalojado de la embajada de Ecuador, donde vivió bajo asilo político durante siete años.



Si bien otras solicitudes de libertad bajo fianza ya habían sido rechazadas, sus abogados se esperanzaron después de que el lunes una jueza fallara en contra de que Assange fuera extraditado a Estados Unidos donde es perseguido por cargos de espionaje y piratería.



Los abogados de Assange pidieron que sea trasladado al domicilio de su pareja, Stella Moris, con quien tiene dos niños pequeños, informó el diario The Guardian.

Como argumento contra su liberación bajo fianza, la fiscalía puso de relieve que Assange dispone de los "recursos" para huir y señaló la oferta de asilo político hecha el mismo lunes por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



El abogado de la defensa, Edward Fitzgerald, defendió que se malinterpretaron las palabras del mandatario mexicano, cuya oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso y que en ningún caso le abrió las puertas de su embajada en Londres, consignó la agencia de noticias AFP.



En 2012 Assange se refugió en la embajada de Ecuador en la capital británica vulnerando una libertad bajo fianza impuesta por la justicia inglesa a la espera de examinar una petición de extradición a Suecia, que lo reclamaba por violación, cargos que fueron desestimados desde entonces.



Allí vivió refugiado durante siete años hasta su espectacular detención por la policía británica en abril de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

Estados Unidos indicó que apelará la decisión de no extraditarlo tomada por la jueza Vanessa Baraitser, quien rechazó el pedido argumentando que Assange no obtendría un juicio justo en Estados Unidos y que había posibilidades de que se suicidara debido a la depresión que sufre tras estar encerrado desde 2012.



Mientras tanto, en Estados Unidos, el fiscal que busca llevarlo a juicio dijo que no está seguro de que la administración entrante de Joe Biden quiera continuar con el pedido de extradición.



Zachary Terwilliger, quien fue designado por Donald Trump, hizo los comentarios tras anunciarse dejará el cargo de fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.