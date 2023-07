La lapidaria sentencia de Joe Biden: "Putin ya perdió la guerra"

Tras participar en la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que su colega ruso, Vladimir Putin, “ya perdió la guerra” en Ucrania a causa de la falta de recursos y los problemas económicos de Moscú.

“Putin ya perdió la guerra”, dijo Biden en una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, después de conversar con dirigentes de varios países nórdicos. “No hay posibilidad de que gane la guerra en Ucrania”, aseguró.

En tanto, le recomendó al líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, que “tenga cuidado” con lo que come, en una implícita advertencia sobre la posibilidad de que sea envenenado.

Qué dijo Joe Biden sobre la fallida rebelión del Grupo Wagner en Rusia

Biden realizó esos comentarios en una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Sauli Niinisto.

En otro tramo, señaló que no ve que haya una “posibilidad real” de que Putin use armas nucleares, después de las advertencias del Kremlin por el posible envío de aviones de combate F-16 a Ucrania. ”No creo que haya una posibilidad real de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron: 'no se adentren en ese terreno'”, declaró.

Al ser preguntado sobre la fallida rebelión que lideró Prigozhin a finales de junio, respondió: “Ni siquiera sabemos dónde está (...) Si yo fuera él, la verdad es que tendría cuidado con qué comer. Tendría la vista siempre puesta en mi menú”, dijo.

Su comentario, en tono de broma, aludían al envenenamiento de líderes políticos que se oponen al presidente ruso, como el opositor Alexéi Nalvalni, que fue envenenado en 2020 con el agente nervioso Novichok, y que está ahora encarcelado.

Mercenarios del Grupo Wagner, que ha tenido un papel crucial en la ofensiva rusa en el este de Ucrania, protagonizaron el 24 de junio una rebelión armada con la que tomaron una importante base militar en el sur de Rusia y pusieron camino a Moscú.

Sin embargo, se dieron la vuelta cuando iban en dirección a Moscú porque el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, supuestamente llegó a un trato con Putin para que Prigozhin y los mercenarios de Wagner pudieran trasladarse a su país.

El paradero de Prigozhin, sin embargo, sigue siendo una incógnita. La semana pasada, Lukashenko aseguró que Prigozhin, estaba en Rusia y no en Bielorrusia, como establecía el acuerdo al que llegó con Putin.

El pasado día 10, el Kremlin informó de que el jefe de Wagner mantuvo una reunión de tres horas con Putin días después de la rebelión armada.