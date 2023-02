La madre biológica de la joven que dice ser Madeleine McCann se negó a hacerse un ADN: Es innecesario

En las últimas semanas, Julia Faustyna, una joven polaca de 21 años, apareció en las redes asegurando que podría ser Madeleine McCann, la nena que desapareció hace 16 años cuando estaba de vacaciones en Portugal. Ante el gran revuelo que se generó a nivel mundial, la familia de la nena desaparecida aceptó hacerse la prueba de ADN, pero su supuesta madre biológica se niega.

Según dio a conocer Fia Johansson, la representante de Julia Faustyna, la mamá de la adolescente no quiere realizarse los estudios porque considera que “es innecesario, ya que tiene la partida de nacimiento de la misma y con eso es suficiente”.

Johansson explicó a la prensa que no quieren causarle más dolor a la familia de Madeleine por eso están intentando convencer a algún miembro de la familia de Julia para que se hagan el análisis y así poder llevar un poco de paz y certezas.

“Queremos ser muy respetuosos con la familia McCann y respetar su privacidad y la de sus hijos mientras no sepamos exactamente quién es Julia”, comentó la vocera de Julia en diálogo con The Sun. “Creo que debemos obligar a la madre o a un miembro de la familia de Julia a hacerse la prueba de ADN en lugar de perturbar la paz de Kate y Garry, lo cual no es necesario”, agregó.

A su vez, habló con el programa de televisión Espejo Público, sobre la posición que tomó la presunta madre biológica de la joven de 21 años: “No quiere que se haga ningún test de ADN ni colaborar de ninguna manera. Está demostrando que no tiene interés de mostrarse públicamente para contar que su hija tiene problemas. Ella no tiene ni idea de lo que está pasando en los medios de comunicación”.

También dijo que la madre de Julia presenta “cierto grado de inmadurez” para afrontar el tema y aseguró que recurre a tratarla como una chica que tiene problemas mentales para poner en duda su relato. “Estás diciendo en redes que la hija tiene problemas mentales. ¿Por qué está intentando tratarla como alguien que no es un ser humano?”, consultó la psiquiatra dejando ver el trasfondo de su extraño accionar.

Los detalles en el rostro de Julia que coinciden con los de Madelein

Julia Faustyna apareció en las redes sociales bajo el perfil de Instagram @iammadeleinemccan, que significa “Soy Madelein McCan”, en donde aseguró que podría ser la nena que desapareció hace 16 años en Portugal cuando se encontraba de vacaciones con su familia.

La joven polaca de 21 años dio detalles que coinciden con los de Maddie, sobre todo aspectos de su rostro que podrían ser determinantes para conocer la verdad. En un posteo, compartió una serie de imágenes donde muestra que tiene una peca en la mejilla izquierda y un punto en el ojo derecho, exactamente en los mismos lugares que Madeleine. La joven describió que ella tiene una peca en la mejilla, justo en el mismo lugar que Maddie. (Foto: Instagram/@iammadeleinemccann)

Las dudas sobre su verdadera identidad comenzaron hace unos meses cuando escucho “algo que dijo su abuela” que le llamó poderosamente la atención, según le confesó a The Mirror, por lo que se puso a investigar y cree firmemente que podría ser aquella nena desaparecida en 2007.

“Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame”, escribió en su perfil de Instagram, el cual fue creado hace 5 días y cuenta con casi 730 mil de seguidores.

La viralización de su perfil provocó una enorme cantidad de comentarios. Algunos usuarios le pidieron a las autoridades que investiguen, mientras que otros cuestionaron la verdad de sus palabras.