La trágica historia Titan, el sumergible de OceanGate, será llevada al cine

La tragedia del sumergible OceanGate Titan desaparecido a principios de este año 2023 se está adaptando al cine.

MindRiot Entertainment y el productor E. Brian Dobbins (“The Blackening”, “Black-ish”) están haciendo una película sobre el incidente de OceanGate. Dobbins coproducirá y Justin MacGregor y Jonathan Keasey de MindRiot escribirán la película.

El sumergible Titan perdió contacto con su nave nodriza 1 hora y 45 minutos después de la inmersión, y se temía que la tripulación de cinco hombres muriera ya que el suministro de oxígeno estaba disminuyendo en las condiciones de alta presión. Cuatro días después de la desaparición del sumergible, un vehículo submarino operado por control remoto descubrió escombros cerca de los restos del Titanic y se creía que el sumergible Titan había implosionado.

Los cinco miembros de la tripulación a bordo del Titán murieron; eran el empresario británico Hamish Harding; el empresario británico-paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, de 19 años; el ex buzo de la Armada francesa Paul-Henry Nargeolet; y el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush.

Este es el primer largometraje que se desarrolla sobre la tragedia del Titan. En los días posteriores a su desaparición, la emisora británica Channel 5 emitió un documental titulado "Titanic Sub: Lost at Sea", y MindRiot creó su propia serie documental, "Salvaged", sobre el ex director de la misión de OceanGate, Kyle Bingham.

Un mes después del desastre del Titan, el director de “Titanic”, James Cameron, acabó con los rumores de que haría una película sobre el desaparecido submarino OceanGate.

"Normalmente no respondo a rumores ofensivos en los medios, pero necesito hacerlo ahora", escribió Cameron en una publicación en X/Twitter. "NO estoy en conversaciones sobre una película de OceanGate, ni lo haré nunca".