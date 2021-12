La variante ómicron acecha a Italia: extienden el estado de emergencia y refuerzan la vacunación

La variante ómicron avanza rápidamente en Europa y se estima que en poco tiempo será dominante. El gobierno de Italia, en medio de polémicas, decidió este martes prorrogar hasta el 31 de marzo el estado de emergencia y aumentó la presión de la vacunación obligatoria en otras áreas esenciales.

Las medidas asumen el riesgo de que antes de fin de año se registre un aumento a 30 mil contagios diarios, mientras en Gran Bretaña, Francia y Alemania la situación se hace cada día más difícil.

La gravedad de la situación la resumió la directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove. “Creo que estamos frente a un Tsunami (maremoto) de contagios en el mundo, sea por Delta, sea por ómicron”, que son las dos variantes dominantes.

La decisión del gobierno del primer ministro Mario Draghi de prorrogar la emergencia desató una polémica por la oposición de las derechas alegando el riesgo de afectar los derechos individuales. Pero el Consejo de Ministros, reunido este martes, decidió aumentar la eficiencia de las estructuras de emergencia.

El general Francesco Figluolo, que dirige la campaña de vacunación empeñada ahora en aplicar una tercera dosis de refuerzo a fin de afrontar el peligro real de la condición supercontagiosa de la variante ómicron, ha sido nombrado además director de una estructura militar ampliada puesta al servicio de la lucha contra la pandemia. Este martes los contagiados fueron 20.677 y 120 los muertos, el más alto número de decesos desde que comenzó la cuarta oleada. El total suma 135.049 muertos. Solo Gran Bretaña, con 146.000 fallecidos, supera a Italia en las cifras oficiales europeas.

Vacunas obligatorias

Mientras crece el reclamo de hacer obligatoria la vacunación a toda la población, afrontando la dura resistencia de 6,3 millones de italianos que se niegan a recibir el pinchazo, este miércoles se extenderá la obligación de las vacunas a personal docente y no docente que hasta ahora no estaba comprendido en las medidas del Pasaporte Sanitario, así como a los servicios secretos policías locales el resto del personal penitenciario que no había sido incluido en anteriores disposiciones.

El número de vacunados en Italia ha llegado al 85,08% de mayores de 12 años. Se estima que el nivel de alta seguridad es el 90% de toda la población, incluidos los niños.

El total actual es del 77,55% de inoculados de todas las edades con las dos dosis. Ya quince millones han recibido la tercera dosis, considerada imprescindible para afrontar los peligros de la variante ómicron. Hacen falta varios meses para llegar a la plena seguridad, aunque se están logrando nuevos récords de vacunaciones, en torno a medio millón por día.

Dosis para los chicos

El jueves se inicia la campaña de vacunación de niños de 5 a 11 años y en los medios de comunicación se despliega un fuerte debate, que protagonizan los padres, en parte convencidos de la necesidad de que sus hijos reciban las vacunas, en parte dudosos que reclaman más opiniones al mundo científico (hasta ahora totalmente en favor de las inyecciones a los más pequeños) y en parte contrarios a la vacunación infantil.

La expansión de la epidemia en Italia está enviando ya a la mitad de las regiones a los niveles de seguridad amarillo y anaranjado, que implantan restricciones cada vez más severas. El último nivel, el rojo, ya no diferenciará como ahora a los no vacunados de los vacunados. Con el rojo las restricciones serán para todos. Regresarán el toque de queda, los cierres de los lugares públicos y la prohibición de los movimientos fuera de casa, salvo para ir a trabajar o en casos especiales.

Los italianos desean celebrar por fin la Navidad que les negó la pandemia el año pasado. Hasta ahora, las restricciones no cuentan porque los índices de alarma son el número de hospitalizados por el virus, que son 6.951, y los pacientes graves en las terapias intensivas, que suman 856.

En promedio están en el nivel de menos del 10% en la capacidad de las terapias intensivas y del 15% en las salas hospitalarias normales. Pero en las próximas dos semanas la mitad de las veinte regiones entrarán en los niveles de restricciones.

En los medios de comunicación se lanzan nuevamente cotidianos llamados a ponerse el barbijo, lavarse y desinfectarse las manos, además de restringir los contactos humanos, sobre todo por temor a la alta capacidad de contagio de ómicron. Walter Ricciardi, asesor del ministro de Salud, dijo que “el invierno (boreal) será durísimo”, especialmente enero y febrero.