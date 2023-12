Last Christmas la versión de Wham!, superó al de Mariah Carey por primera vez en Navidad

“Last Christmas”, el clásico navideño pero versión en inglés, aparece siempre en esta época del año. Se trata del tema compuesto por George Michael, que grabó junto a su compañero Andrew Ridgeley hace 39 años. La canción tuvo mucho éxito, pero nunca llegó al primer lugar de las listas del Reino Unido en la semana del 25 de diciembre.

Este año se cumplió el sueño que tenía Michael; ocupar el número 1 en Navidad, la canción destronó a “You're Christmas To Me”, un tema de Sam Ryder, y también superó a la histórica “All I want for Christmas is You”, de la estadounidense Mariah Carey, quien quedó en tercer lugar.

Según publicó la BBC, “Last Christmas” fue originalmente publicada en 1984 y el recordado cantante tenía la intención de que lograra la primera posición en las listas musicales en la semana de Navidad en Reino Unido, un hito muy codiciado en ese país. Pero esto nunca pasó.

El éxito de Michael, que compuso en la habitación de su infancia y que casualmente murió en la Navidad en 2016, fue desbancado en 1984 por el sencillo “Do They Know It´s Christmas?” de Band Aid, un proyecto para recaudar fondos por el hambre en Etiopía en el cual el cantante también formó parte. En tiempos recientes la canción se ha colado número 1 en las listas musicales durante esta época del año, pero no en las fechas cercanas al día de Navidad. En esta oportunidad, el clásico se escuchó 13,3 millones de veces, lo que la convierte en la canción más escuchada.

“Es maravilloso y humillante haber llegado”, comentó Andrew Ridgeley, el legendario compañero de George Michael en el dúo Wham!. “La cima es un gran lugar para estar”, agregó en una entrevista con BBC.

“Sintió que todo gran compositor debería poder escribir un éxito navideño por encargo. Desafortunadamente, a George le llevó demasiado tiempo, pero estaría absolutamente encantado”, completó Ridgeley. Compuesta por Michael, este éxito navideño salió como lado A de “Everything She Wants”. El tema se imponía para ser número uno en el Reino Unido, pero quedó muy cerca.

“Last Christmas” de Wham!:

Aunque se la relaciona directamente con la Navidad, la letra trata sobre otra cuestión. Según una nota del diario El país, la canción cuenta sobre el duelo después de un amor fallido, ese momento de soledad en el que meses después de una ruptura se asoman a la cabeza los recuerdos de lo que ya fue y nunca más volverá a repetirse. La Navidad aparece como un pretexto. Para darle más protagonismo a la historia. “La navidad pasada te di mi corazón/pero al día siguiente vos lo regalaste / Este año, para ahorrarme las lágrimas, se lo daré a alguien especial”, cantaba George.

Con su look característico, el grupo filmó el clip en un resort suizo llamado Saas-Fee, donde participaron las integrantes del dúo Pepsi & Shirlie, la modelo Kathy Hill, y el bajista de Spandau Ballet, Martin Kemp, más otros amigos.

También el hit fue como una suerte de trampolín a la carrera solista de George Michael. Con apenas 21 años, el cantante tomó el control de la obra del dúo, en la composición de la música y las letras de Wham! Finalmente, la banda se separó con un histórico show, ante 72.000 fans, el 28 de junio de 1986 en el estadio de Wembley de Londres.