Líderes mundiales felicitaron a Javier Milei por su triunfo en Argentina

Los argentinos eligieron este domingo al líder libertario Javier Milei como próximo presidente y minutos después de que se conocieran los resultados comenzaron a llegar las felicitaciones de presidentes y líderes mundiales.

“Los argentinos han elegido a @JMilei como su nuevo presidente en un proceso democrático. El Gobierno del Ecuador felicita al Mandatario electo y le augura el mayor de los éxitos, para que pueda resolver los problemas acuciantes de su país y tomar las decisiones más adecuadas que mejoren la calidad de vida de los argentinos”, escribió el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Y agregó: “En hora buena por las democracias de América Latina”.

El líder opositor venezolano Hernique Capriles fue contundente y celebró el triunfo del libertario con un escueto tuit en el que solo escribió “paliza”.

“Felicidades querido @JMilei por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas.Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría”, escribió Santiago Abascal, el jefe de Vox español. Y agregó: “¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!”

Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva, que había apoyado públicamente a Sergio Massa, recurrió a Twitter para felicitar al pueblo argentino. Menos festivo, Lula escribió: “Deseo suerte y éxito al nuevo Gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil estará siempre disponible para trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas argentinos”.

“La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó en la jornada electoral de manera ordenada y pacífica”, agregó.

El ex mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, fue más efusivo que su sucesor. “Felicitaciones al pueblo argentino por su victoria con Javier Milei. La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica”, afirmó. El ex presidente, que respaldó públicamente al libertario argentino auguró un efecto contagio mundial: “Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros”.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente y furioso militante de Milei, también recurrió a las redes sociales para festejar el triunfo del libertario. “Enhorabuena, MIlei. Que Dios ilumine tu camino a la presidencia. La Casa Rosada traerá enormes desafíos, pero estoy seguro de que harás lo mejor por Argentina”,e scribió. Y agregó: “Poco a poco vamos derrotando a la izquierda y al comunismo en América Latina. Que Argentina sea un ejemplo y sólo el primero de muchos cambios para mejor en nuestro continente. ¡Milei es un paso decisivo hacia la libertad de América Latina!”.

“Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años. Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo”, aseguró el presidente chileno Gabriel Boric. “Trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”, prometió.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, no fue tan cordial como Lula y Boric. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió.

Con este mensaje en su perfilo de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó al triunfo de Javier Milei, que fue elegido como nuevo mandatario de Argentina - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, aseguró que l”as relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos, se mantendrán en el respeto mutuo”. Y conlcuyó más conciliador: “Felicito a Milei. Y esperamos del progresimo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia”.

Con este otro mensaje en X, el presidente Gustavo Petro afirmó que se mantendrán las relaciones entre Colombia y Argentina - crédito @petrogustavo/X

El mandatario colombiano eligió dejar su mensaje respondiendo otro, el de su antecesor, Iván Duque, que sí felicitó al libertario. “Quiero extender mi felicitación a @JMilei quien se convierte hoy en el nuevo presidente de la Argentina. Hoy triunfó la Democracia y se venció el populismo, la demagogia y al Grupo de Puebla”, escribió Duque.

El líder opositor boliviano, Luis Fernando Camacho, preso político del gobierno de Luis Arce y Evo Morales, también delebró al libertario. Felicito a @JMilei y a mi amiga @VickyVillarruel por su valentía y fuerza al enfrentar con principios y convicción una elección tan desigual. Su victoria nos llena de esperanza a todos los pueblos que seguimos bajo el yugo del socialismo autoritario y persecutorio. Pero mi mayor felicitación es para el pueblo argentino. Dios iluminó a ese noble pueblo, que no solo votó sin miedo, sino que también apostó por el trabajo como medio para recuperar esa Argentina próspera de sus abuelos”.

La presidenta peruana, Dinal Boluarte, se sumó al saludo de los líderes de la región ante el triunfo electoral de Javier Milei en Argentina. “El Perú hace votos por el progreso y bienestar del pueblo argentino”, señaló a través de su despacho. “El Perú expresa su cálida felicitación a Javier Milei por su elección como presidente [...]. Al desearle el mayor de los éxitos en su gestión, renueva su compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países”. agregó.

El paraguayo Santi Peña también se hizo eco de la elección argentina: “Saludo en nombre del pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral. Felicito a Javier Milei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al gran pueblo argentino ¡salud!”.