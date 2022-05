Los ingresos de Rusia por la venta de petróleo aumentaron un 50%

Según un informe publicado por la Agencia Internacional de Energía, Rusia gana 20.000 millones de dólares al mes con la venta de unos 8 millones de barriles de petróleo crudo y productos derivados del petróleo al día desde principios de este año. La información fue divulgada por The Kyiv Independent.

⚡️Russia's oil revenue rises 50%, enabling its aggression.



According to a report published by the International Energy Agency, Russia has been making $20 billion a month from selling about 8 million barrels of crude oil and oil products a day since the beginning of this year.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 13, 2022