Los Legionarios de Cristo publican datos de 27 curas abusadores

La congregación religiosa de los Legionarios de Cristo publicó ayer datos de 27 sacerdotes que abusaron sexualmente de 170 menores de edad como parte de su proceso de renovación iniciado a raíz del escándalo de su fundador Marcial Maciel.

La congregación presentó ayer la actualización anual del informe Verdad, justicia y sanación, que recoge los pasos dados en la atención a las víctimas y el desarrollo de ambientes seguros en la congregación. El documento aporta información de 27 sacerdotes que abusaron en el pasado de alrededor de 170 menores de edad, al menos de los que se tiene conocimiento, en su gran mayoría varones de entre 11 y 16 años.

De los sacerdotes abusadores reconocidos por dicha congregación en este periodo de tiempo, 17 son mexicanos y están incluidos en el informe que se había hecho público correspondiente a los años 1941 a 2019. No se agregaron nuevos nombres.

“Se hacen públicos los casos de abuso sexual de menores en los territorios de México Centroamérica y Norte de México de quienes consta, por condena canónica o civil, que hayan abusado de un menor de 18 años o de los que consta, con certeza moral equiparable a la certeza requerida para una condena canónica o civil, que han abusado de una persona menor de 18 años, aunque no hayan sido juzgados civil o canónicamente", señala el comunicado que emitió la congregación.

En 2020, cuando se hizo público el primer informe, se había reconocido la investigación a 33 sacerdotes; sin embargo, para la actualización se desestimaron 6 casos por argumentos como que no se pudo confirmar abuso sexual a niños, niñas o adolescentes; en uno de los casos, el sacerdote ya falleció; en otro, la persona denunciante reconoció que no se trató de abuso sexual; en 3 casos la investigación no ha concluido y los acusados no son miembros de la congregación.

De los 27 sacerdotes mencionados en la actualización, solo dos fueron condenados en un proceso penal; 5 fallecieron sin ser juzgados ni por las autoridades civiles ni por las canónicas. Los otros 20 no han sido juzgados en lo civil. Por la vía canónica, es decir la religiosa, la congregación aseguró que han sido sancionados 16 sacerdotes; sin embargo, no especifica de qué manera.

Los curas que cometieron abusos representan 2% de los mil 380 legionarios de Cristo ordenados sacerdotes a lo largo de toda la historia de la congregación, fundada en 1941. Los casos expuestos se dieron en Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos y México, entre otros países.

Los Legionarios de Cristo consideran que la publicación de los casos de abuso da a las víctimas conocidas y desconocidas el “reconocimiento objetivo del abuso que puede facilitar el camino de sanación y anima a otras posibles víctimas [a buscar apoyo]”.

En 2020, la congregación ayudó económicamente a las víctimas que pedían terapias para superar sus abusos e impulsó una colaboración internacional con la asociación contra el abuso sexual en la Iglesia católica, llamada Eshmá.

Los Legionarios de Cristo comenzaron un proceso de regeneración en 2014, tras el escándalo de su fundador, Marcial Maciel, quien murió en 2008 y que cometió abusos sexuales contra seminaristas, tuvo varios hijos e incluso era consumidor habitual de drogas.

Juan Pablo II recibe a Marcial Maciel en el Vaticano, el 30 de noviembre del 2004.

Benedicto XVI, en 2006, condenó a Marcial Maciel (1920-2008) por sus “gravísimos e inmorales” comportamientos y ordenó una inspección en 2010 tras la que se sugirió una profunda revisión de la congregación.