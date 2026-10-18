Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron un tenso debate antes del balotaje en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron su primer debate televisivo de cara al balotaje previsto para el 25 de octubre. El encuentro, transmitido por la cadena Band, estuvo marcado por acusaciones cruzadas de corrupción, chicanas personales y fuertes diferencias sobre el rumbo económico y la seguridad pública.

Uno de los momentos destacados se produjo cuando Lula cuestionó a su adversario por su cercanía con el presidente argentino, Javier Milei, y le preguntó si pensaba aplicar su modelo de gobierno. Bolsonaro, por su parte, respondió con una alusión al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El debate terminó con las intervenciones finales interrumpidas por gritos del público, lo que obligó a los moderadores a intervenir.

Según las encuestas citadas en la previa, la competencia se mantenía ajustada. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47% de los votos frente al 45% de Lula, de acuerdo con los datos consignados en el artículo original.

Seguridad y economía, los primeros cruces

La seguridad pública abrió el debate. Flávio Bolsonaro prometió declarar la "guerra al narcoterrorismo" a partir de enero y recuperar los territorios controlados por organizaciones criminales. También propuso endurecer las leyes y declarar terroristas a determinados grupos delictivos, en línea con medidas adoptadas por Estados Unidos.

Lula respondió que una iniciativa en tratamiento en el Congreso buscará enfrentar al crimen organizado. Planteó la necesidad de proteger a las comunidades y aumentar la presión sobre los responsables de delitos.

Al pasar a la economía, Bolsonaro sostuvo que Brasil ya había elegido el cambio y que el primer paso debía ser desplazar a Lula de la presidencia. El mandatario, en tanto, cuestionó a su rival por sus posiciones sobre las mujeres y lo interrogó sobre una investigación que involucra a Roberta Lucinda, empresaria y lobista mencionada en una causa en la que también aparece su hijo, conocido como Lulinha.

Bolsonaro acusó al oficialismo de estar asociado con la corrupción. Lula respondió con críticas a la familia del senador y afirmó que las mentiras eran una característica de los Bolsonaro. También pronosticó que su adversario tendría problemas judiciales cuando perdiera sus fueros.

Acusaciones personales y tensión en el escenario

El intercambio subió de tono cuando ambos candidatos se acercaron en el escenario y Bolsonaro llamó "corrupto" al presidente. En medio de la discusión, el senador le pidió que se alejara y lanzó una ironía sobre su billetera.

Lula le reclamó explicaciones sobre fondos millonarios que Bolsonaro habría administrado como senador para financiar una película sobre su padre, además de cuestionar cómo había adquirido su vivienda.

Bolsonaro, por su parte, acusó al mandatario de haber sido condenado y luego beneficiado judicialmente. Lula respondió que su rival mentía y que había perfeccionado esa práctica.

También discutieron sobre el apoyo electoral y las políticas penitenciarias. Bolsonaro afirmó que una parte importante de los presos había votado por Lula, quien contestó con una broma sobre la posibilidad de recibir incluso el voto de Jair Bolsonaro, padre de su adversario.

La motosierra de Milei y la salud pública

La referencia a la Argentina llegó cuando Lula le preguntó al senador si continuaba considerando a Milei como un modelo y si le pediría prestada su motosierra para gobernar Brasil.

Bolsonaro evitó responder directamente sobre la herramienta y preguntó si Lula sabía que Nicolás Maduro estaba preso en Estados Unidos.

Luego, el debate se trasladó a la salud pública. Lula cuestionó si su rival tenía previsto privatizar el sistema sanitario gratuito y sostuvo que necesitaba conocer mejor su funcionamiento. También le preguntó si indultaría a su padre en caso de llegar a la presidencia.

Bolsonaro acusó al mandatario de preocuparse más por los derechos de los delincuentes que por los de las víctimas, en una discusión sobre las salidas transitorias de personas condenadas.

Pandemia, costo de vida y propuestas sociales

Los candidatos también discutieron sobre el costo de vida, el empleo y la pandemia de coronavirus. Lula afirmó que los precios habían sido más altos durante el gobierno de Jair Bolsonaro y atribuyó parte de las subas recientes al impacto internacional de la guerra vinculada a Irán.

El presidente cuestionó la gestión sanitaria de su antecesor durante la pandemia, especialmente su postura frente a las vacunas. Flávio Bolsonaro respondió defendiendo a su padre.

En materia social, el senador propuso crear un Ministerio de la Prosperidad destinado a personas en situación de vulnerabilidad y con deudas. También prometió una moratoria de un año y un programa de movilidad social que conectaría a quienes buscan empleo con empresas que necesitan trabajadores.

Lula, en cambio, planteó impulsar puestos de trabajo de calidad mediante la economía digital y verde, además de ampliar la formación profesional para los jóvenes.

Estados Unidos y el combate a la corrupción

La relación con Washington fue otro de los ejes del enfrentamiento. Bolsonaro afirmó que había defendido a las empresas brasileñas en Estados Unidos y acusó a Lula de favorecer a organizaciones criminales.

El presidente cuestionó la cercanía de la familia Bolsonaro con el gobierno estadounidense y preguntó si su rival entregaría recursos estratégicos brasileños, como las tierras raras, o incorporaría al país al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Donald Trump para coordinar acciones contra el narcotráfico.

En otro momento, Lula propuso que ambos hicieran públicas sus cuentas bancarias y sus teléfonos para que la ciudadanía pudiera evaluar quién decía la verdad. Bolsonaro replicó que no tenía nada que ocultar y acusó al mandatario de mantener dinero fuera de sus propias cuentas.

El senador también anunció que impulsaría la castración química para los violadores.

En el cierre, Lula agradeció a quienes salieron a las calles en defensa de la democracia y advirtió sobre una eventual privatización de Petrobras. Su intervención fue interrumpida por gritos del público.

Bolsonaro cerró el debate con una promesa de trabajar para mejorar la prosperidad de los brasileños y acusó nuevamente a su rival de mentir.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.