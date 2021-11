Maestra denuncia que es acosada por su alumno desde hace 5 años

En Nuevo León, México, una maestra reveló en redes sociales que un alumno la acosa desde hace cinco años, y que las autoridades no han hecho nada a pesar de las denuncias.

Con mensajes como “estás hermosa, vas a terminar conmigo”, la profesora contó en un video su testimonio al ser acosada y amenazada por un alumno desde hace años, sin que la Fiscalía de Nuevo León le brindara protección.

El caso de Valeria Macías, profesora y promotora cultural en Monterrey, se hizo viral luego de que publicara un video, donde reveló las muestras de acoso y violencia a las que ha sido sometida.

“Tengo cinco años siendo acosada y amenazada de muerte y nadie ha podido detener a esta persona. Dejo todo en video y por escrito, quiero que sepan que pase lo que pase, yo sí hablé.”

La maestra en Nuevo León relató que todo inició cuando dio clases en una universidad.

“Todo comenzó en 2018, cuando daba clases en una universidad, en una de las clases que impartía estaba inscrita esta persona, David Castillo”.

A partir de entonces, Valeria lidia con mensajes de texto y acoso en redes, al igual que sus padres y amigos cercanos.

“Va a mi oficina y se queda todo el día afuera, e incluso va a casa de mis papás, les envía mensajes a exalumnas mías, a compañeros de trabajo, y a mi papá; les envía fotos mías, les pregunta por mí e incluso cínicamente a mi papá le dice 'suegro'”.

El hombre ha tratado de trabajar en los mismos lugares que ella y ha sido fotografiado rondando su domicilio, así como los lugares a los que asiste y su oficina.

Valeria ha puesto denuncias, ha sido citada a declarar y ha llamado a la policía, pero las autoridades “no han hecho nada porque no hay agresiones físicas”.

“A él no lo han citado ni una sola vez, todas las veces ha sido la víctima, me piden requisitos para que ellos (la policía) puedan hacer algo, pero uno de los agentes me comentó y fue muy duro: 'Te vamos a apoyar, Vale, pero es muy difícil que pase algo porque aún no hay agresiones físicas'”.

De acuerdo con la joven maestra, fue amenazada de muerte, y ha recopilado evidencia del acoso recibido y lo ha entregado a las autoridades, pero no ha recibido la respuesta que esperaba.