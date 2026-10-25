María Corina Machado regresó a Venezuela tras meses de exilio: "Estoy aquí, con ustedes"

La dirigente venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, regresó a Venezuela después de varios meses fuera del país. La propia referente de la oposición al chavismo anunció su retorno mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó: "Estoy aquí. Con ustedes".

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Minutos después, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X y manifestó su emoción por la presencia de Machado nuevamente en territorio venezolano.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió González Urrutia en su publicación. En el mismo mensaje, destacó la importancia política del regreso y sostuvo: "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!".

Los mensajes de ambos dirigentes marcaron la confirmación pública de una noticia que adquiere relevancia dentro del escenario político venezolano. El regreso de Machado se produce después de una prolongada ausencia, durante la cual desarrolló su estrategia política desde el exterior y realizó gestiones con dirigentes y funcionarios estadounidenses para promover una transición democrática en el país.

Aunque la presencia de la opositora en Venezuela fue confirmada por ella misma y por González Urrutia, todavía no se dieron a conocer las circunstancias concretas de su ingreso ni la ruta que utilizó para regresar.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final. — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

Una salida secreta para recibir el Nobel de la Paz

Machado había abandonado Venezuela a fines de 2025, cuando salió del país en secreto para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Antes de ese viaje, había permanecido más de un año en la clandestinidad, en un contexto marcado por su enfrentamiento político con el chavismo.

Desde su salida, la dirigente mantuvo su actividad política fuera de Venezuela. Su estrategia incluyó contactos y gestiones ante dirigentes y funcionarios estadounidenses, con el objetivo de impulsar una transición democrática en el país sudamericano. Su ausencia no significó, según la información difundida, el abandono de su actividad opositora. Por el contrario, continuó desarrollando iniciativas políticas desde el exterior, mientras procuraba encontrar una vía para regresar a su país.

El retorno anunciado ahora abre una nueva etapa para una dirigente que busca recuperar protagonismo en el proceso político venezolano después de meses fuera del territorio nacional. Su presencia representa, además, un desafío político para el chavismo, que la considera su principal adversaria.

La vuelta de Machado se produce después de distintos intentos frustrados por regresar durante los últimos meses, lo que añade relevancia a la confirmación de su presencia en Venezuela.

Panamá y los intentos frustrados de volver al país

Antes de anunciar su regreso, Machado se encontraba en Panamá, al menos desde el 29 de junio. Ese día difundió un video en el que confirmó que estaba en ese país, después de que se viera frustrada su intención de regresar a Venezuela tras el potente doble sismo que golpeó el litoral central caribeño venezolano.

Su permanencia en Panamá había sido uno de los últimos datos públicos sobre su ubicación antes del anuncio de su retorno. Desde entonces, las circunstancias de su desplazamiento y las condiciones en las que consiguió ingresar nuevamente a Venezuela no fueron detalladas.

Según informó el diario español El País, la dirigente había intentado regresar durante los últimos meses por distintas vías, incluidos vuelos y embarcaciones, pero esos intentos no habían logrado concretarse. El nuevo anuncio confirma que finalmente volvió a territorio venezolano, aunque todavía no se conoce qué medio de transporte utilizó ni cuál fue el recorrido que siguió para ingresar al país.

La falta de información sobre esos aspectos mantiene abiertas las preguntas acerca de cómo se organizó el retorno, especialmente después de los intentos anteriores que, según las versiones difundidas, no habían tenido éxito.

La posible reaparición pública en Barquisimeto

En medio de las repercusiones por su regreso, el periodista David Alandete, del diario español ABC, informó que Machado tiene previsto reaparecer públicamente en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto.

De acuerdo con lo señalado por el periodista, el retorno de la dirigente habría sido posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y que contó con el conocimiento de Estados Unidos.

Alandete también relató que, dos semanas atrás, había consultado al presidente estadounidense Donald Trump sobre el regreso de Machado. Según su versión, Trump le respondió que todo iba a salir bien. El periodista agregó que, para ese momento, el operativo ya estaba en marcha y sostuvo que no habría sido posible sin el visto bueno de Washington.

Estas afirmaciones fueron atribuidas a Alandete y forman parte de la información difundida sobre las circunstancias del regreso. Hasta el momento, no se dieron a conocer públicamente los detalles específicos de la operación diplomática mencionada ni se reveló la ruta utilizada por Machado para entrar en Venezuela.

La eventual aparición en el santuario de la Divina Pastora constituiría, de concretarse, una instancia pública de su retorno después de meses de ausencia. Sin embargo, la información disponible señala que se trata de una actividad prevista y no aporta más detalles sobre su desarrollo.