Masiva marcha de Greta Thumberg y miles de jóvenes: La Cumbre es un fracaso

Miles de jóvenes participaron este viernes de una marcha liderada por la activista sueca Greta Thunberg en Glasgow, ciudad donde se desarrolla la cumbre COP26, para exigir responsabilidades a los líderes mundiales y una mayor justicia climática.

“No es ningún secreto que la COP26 es un fracaso”, dijo la joven en su discurso al final de la marcha, al tiempo que calificó a la cumbre como un “evento de relaciones públicas en el que los líderes pronuncian hermosos discursos y anuncian lujosos compromisos”.

“Nuestro mundo está literalmente ardiendo. No necesitamos más promesas vacías”, agregó. La joven manifestó a los líderes del mundo que no quieren “compromisos llenos de lagunas” que “ignoren las emisiones históricas y la justicia climática”. “Eso es todo lo que estamos consiguiendo”, remarcó. Aseguró que los políticos “no pueden ignorar el consenso científico” de la gente, ni de sus propios hijos. “Estamos cansados de su bla, bla, bla. Nuestros líderes no están liderando”, afirmó.

La protesta formó parte de una jornada internacional de movilización que, según Fridays For Future (el movimiento juvenil creado por Greta Thunberg), se llevará a cabo en alrededor de 200 ciudades de todo el mundo.

Una multitud marcha por las calles de Glasgow (REUTERS/Dylan Martínez)

Manifestantes con pancartas asisten a la marcha durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia (REUTERS/Dylan Martínez)

La marcha en Glasgow comenzó a las 11:00 (hora local) en Kelvingrove Park y finalizará en George Square, la plaza principal de la ciudad escocesa. La única consigna para participar era portar mascarillas y seguir los lineamientos por el COVID-19.

Greta Thunberg en la manifestación (REUTERS/Yves Herman)

“Una vez más, vemos a los líderes mundiales dando grandes declaraciones y grandes promesas”, declaró Mitzi Jonelle Tan, activista de Filipinas. ”Necesitamos cortes de emisiones drásticos, indemnizaciones del Norte para el Sur (...) y tenemos que acabar con la industria de los combustibles fósiles”, añadió.

”Espero que este día marque una diferencia”, explicó Zara, de 9 años, acompañada de su madre. “Tengo confianza en el futuro”, añadió.

“Manifestaciones como esta meten presión a la gente que tiene el poder”, comentó la activista ugandesa Vanessa Nakate, una de las estrellas de esta generación de activistas.

El mensaje de Greta y Vanessa ha calado en jóvenes en muchos países, y en Glasgow está presente el niño colombiano Francisco Javier Vera, de 12 años, que recibió amenazas en su país por militar con elocuencia y vivacidad por la ecología. ”Yo creo que los niños y las niñas, a diferencia de lo que la gente dice, somos el presente y tenemos una opinión y una voz como ciudadanos”, declaró esta a semana a la agencia de noticias AFP.

La activista Greta Thunberg junto a otros jóvenes en la marcha (REUTERS/Dylan Martínez)

Thunberg cuestionó duramente a la COP26 en un mensaje publicado el jueves en su cuenta de Twitter. “La COP26 ha sido calificada como la COP más excluyente de la historia. Esto ya no es una conferencia sobre el clima. Es un festival de lavado verde del Norte Global (en referencia a los países ricos del hemisferio norte). Una celebración de dos semanas de negocios como siempre y bla bla bla”, escribió la joven.

“Los líderes mundiales y los contaminadores en la COP26 no harán lo correcto, así que haremos que nos escuchen”, fue el mensaje publicado por la cuenta de Fridays For Future en Escocia para incentivar a los jóvenes a participar en la marcha.

Se espera otra marcha multitudinaria para este sábado que también contará con la presencia de Greta Thunberg.

La ONU publicó en octubre un gran sondeo en países del G20, es decir, las 20 principales economías del planeta, en el que participaron más de 300.000 jóvenes menores de 18 años.

Mientras que para el 65% de los adultos el cambio climático es una gran urgencia, en el caso de los menores de 18 años ese porcentaje aumenta al 70%. Y también en octubre se celebró un evento previo a la COP en Milán (Italia), dedicado a recoger las inquietudes de esos jóvenes. El ministro de Medio Ambiente italiano, Roberto Cingolani, y el presidente de la COP, el secretario de Estado británico Alok Sharma, prometieron que transmitirían en Glasgow el manifiesto adoptado por 400 adolescentes.

Son unas 50 páginas con propuestas en materia de transición energética, financiación o participación ciudadana.

El Acuerdo de París de 2015, que la COP26 debe ahora reforzar y desarrollar, tiene como objetivo común impedir que el calentamiento del planeta supere los 2ºC. Idealmente el deseo es lograr que se mantenga en +1,5°C.