Moscú forzaría a los soldados de Mariupol a rendirse y Ucrania está convencida de que ganará la guerra

Mientras el Kremlin insiste en que los soldados ucranianos que se refugian en la planta Azovstal, de Mariupol, deben rendirse, se conoció un nuevo análisis del think tank estadounidense Instituto para el estudio de la guerra (Institute for the Study of War).

De acuerdo a la institución norteamericana, conformada por militares y diplomáticos retirados, Rusia planea forzar a los ucranianos que resisten en Mariupol a una rendición mediante el bloqueo de la llegada de alimentos al lugar. Vladimir Putin ya había señalado este viernes previamente que Kiev se negaba a autorizar a que los soldados depusieran las armas en la región.

La planta metalúrgica de Azovstal se ve en las afueras de la ciudad de Mariupol, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022archivo ap

El Instituto para el Estudio de la Guerra indicó, además, que las tropas rusas no parecen predispuestas a dejar retirarse, en las actuales condiciones, a los pocos ciudadanos que aún permanecen atrapados en la ciudad, una de las más castigadas en lo que va de la guerra.

El primer ministro ucraniano ve pronta victoria

”Estamos absolutamente seguros de que Ucrania ganará en esta guerra y la victoria será en un período muy corto”, dijo hoy el primer ministro Denys Shmyhal a CNN, después de que el británico Boris Johnson comentó que seguía siendo una posibilidad realista que Rusia pueda ganar.