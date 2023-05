Mujer de 77 años se casó con ella misma porque no encontró al amor de su vida

Dorothy Fideli tiene 77 años y recién ahora pudo cumplir uno de sus mayores sueños: volver a casarse. La particularidad del caso es que lo hizo con ella misma, después de esperar durante 49 largos años el amor de su vida. La emotiva ceremonia tuvo lugar el 13 de mayo en O'Bannon Terrace Retirement Community, donde reside.

La decisión de casarse consigo misma fue tomada como una forma de inspirar a otros residentes de la comunidad y demostrar que el amor propio es esencial. La boda contó con la asistencia de todos los vecinos, amigos y familiares, quienes quisieron acompañarla en este momento especial. Dorothy Fideli tiene 77 años y decidió casarse con ella misma porque no encontró el amor de su vida. (Foto Donna Pennington / Today.com)

No es la primera vez que Dorothy contrae matrimonio, ya que en 1965 se casó en un juzgado estadounidense con su entonces pareja. Sin embargo, su matrimonio no tuvo el final feliz que esperaba, ya que su relación se desvaneció rápidamente. “Nos casamos e inmediatamente él se fue a trabajar y yo a casa”, recordó Fideli sobre su frustrante experiencia.

Esperó casi medio siglo volver a enamorarse, y terminó casándose con ella misma

Después de su divorcio, que ocurrió a nueve años de casarse, Dorothy esperó pacientemente durante casi medio siglo, sin encontrar el amor que anhelaba. Finalmente, decidió dar un paso valiente: “He hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma... es lo que siempre quise, estoy muy feliz”, dijo entrevistada por Today.com. Dorothy Fideli tiene 77 años y decidió casarse con ella misma porque no encontró el amor de su vida. (Foto Donna Pennington / Today.com)

La boda de Dorothy no escatimó en detalles. Hubo un altar improvisado, un ramo de flores y un vestido blanco con velo, todo estuvo presente para hacer realidad su sueño. Dorothy destaca que lo más importante está en su interior, donde fluye el amor de Dios, otorgándole sabiduría y esperanza. Ella alienta a todos a reflexionar sobre esto y a valorar el amor propio de la misma manera.

La historia de Dorothy Fideli conmovió a muchos, demostrando que el amor y la felicidad no siempre dependen de encontrar a alguien más, sino de valorarse a uno mismo.