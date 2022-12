Mundial Qatar 2022: Argentina campeón y cómo titulan los diarios en todo el mundo el triunfo

Después de un dramático y sufrido partido contra Francia, la Argentina salió campeón del Mundial de Qatar 2022 en una definición por penales. Los medios de todo el mundo plasmaron el triunfo del seleccionado liderado por Lionel Messi.

“¡Argentina tricampeón! 'Hermanos' vencen a Francia en una final dramática”, tituló el diario brasileño O Globo. Así, dejaron de lado la rivalidad entre la Argentina y Brasil y celebraron la victoria del equipo de Lionel Scaloni.

En España, El País fue informativo: “Argentina, campeona en los penaltis tras una dramática final”. Marca, el medio deportivo español, por su parte, le regaló elogios al capitán: “Leo, ya tienes tu Mundial: te lo mereces”.

En la nación subcampeona, Le Monde publicó: “Final del Mundial: los Blues pierden por penales ante Argentina, coronada por tercera vez en su historia”. Le Figaro, en tanto, escribieron: “Golpeado por la Albiceleste de Messi, los Blues dejaron escapar su título planetario”.

En Inglaterra, The Guardian tiene como portada: “Argentina gana la Copa del Mundo tras derrotar a Francia en un tiroteo de penales”.

En Estados Unidos, The Washington Post tituló así la victoria argentina: “Argentina vence a Francia en los penales por el primer título mundial desde 1986″; mientras que The New York Times se inclinó por: “Argentina le gana a Francia por penales para reclamar un título largamente esperado”.

El diario colombiano El Tiempo celebró el triunfo albiceleste: “¡Messi, legendario; Dibu, héroe; Argentina, campeón!”.