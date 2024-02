Murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero

Este martes por la tarde murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera luego de que cayera el helicóptero en el que viajaba en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, ubicada al sur del país.

Fuentes confirmaron que también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Además, fuentes de la Armada detallaron a este medio que el helicóptero era pilotado por el ex jefe de Estado, quien no logró sacarse el cinturón. Las otras tres personas, en tanto, lograron llegar a la orilla nadando.

El medio local Ex-Ante informa que venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Illihue de Lago Ranco.

Los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y neblina que afecta a la zona.

Tras lo sucedido, acudieron al lugar agentes de emergencia, la Armada, los bomberos, Carabineros, y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu).

Piñera, dos veces presidente de Chile (2010-2014, y 2018-2022), tenía una casa en el Lago Rango y se encontraba de vacaciones.

En breve se espera un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno.

Uno de los primeros líderes internacionales en recordar al ex mandatario chileno fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. "Conocí al Presidente Piñera hace varios años. Siempre tuvo una actitud positiva hacia el Uruguay y en lo personal. Como muestra basta nombrar su apoyo con la logística ofrecida para la llegada de las vacunas durante la pandemia. A los chilenos y su familia mi pésame", escribió en su cuenta de la red social X.

Quién fue Sebastián Piñera

Piñera fue el primer presidente de derecha que asumió el cargo desde el regreso de la democracia chilena. Además, fue uno de los fundadores de Renovación Nacional, la tradicional agrupación de la derecha nacional.

Fue, sin dudas, uno de los políticos y empresarios más influyentes del país.