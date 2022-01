Nicaragua: denuncian que los presos políticos son sometidos a malos tratos y torturas

Un observatorio avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que al menos 30 dirigentes políticos opositores encarcelados en Nicaragua están más expuestos a "malos tratos o torturas".

Así lo determinó un informe difundido este viernes por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos cuenta con la aprobación de la CIDH.

"Un total de 30 personas presas políticas se encuentran en condiciones de reclusiones distintas o discriminatorias, bajo las cuales suelen ser sometidos a un mayor número de incidentes de malos tratos o torturas", denunció la organización.

Entre los detenidos que diferentes organismos defensores de los derechos humanos han denunciado que están en cárceles de máxima seguridad o aislamiento está la dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila, así como personas que participaron en protestas antigubernamentales, como Kevin Solís, Gustavo Beteta, Junio Marenco y Carlos Bonilla.

Los malos tratos citados en el informe se basaron en denuncias de los detenidos sobre "mayor número de golpizas, incomunicación con sus familias por largos periodos, o suspensión injustificada de las visitas, amenazas de aislamiento total en celdas empreñadas, limitado suministro de alimentos, insuficientes salidas al patio de sol, retiro de Biblias, o luces encendidas todo el día".

Aunque dichas acciones son denunciadas por los 170 "presos políticos", estas son más frecuentes entre el grupo de 30 que se encuentran bajo "reclusión discriminatoria", de las cuales 16 están bajo máxima seguridad, nueve en celdas de castigo, y cinco en aislamiento, de acuerdo a lo indicado por el informe.

En el caso de los familiares de este grupo, el observatorio también reveló que sufren "persecución", malos tratos verbales, discriminación en el recibimiento de productos para los reos, entre otros.

Entre los "presos políticos" están siete dirigentes que habían anunciado sus intenciones de competir por la Presidencia de Nicaragua, dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, un periodista, y dos líderes estudiantiles.

El total de "presos políticos" en Nicaragua supera los 170, según el documento, ya que hay detenidos cuyos familiares solicitan no sean incluidos en la lista.

De los 170 opositores presos, 160 fueron capturados después del estallido antigubernamental en abril de 2018, incluyendo los siete dirigentes que aspiraban a competir con el presidente Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre pasado, en las que el mandatario se impuso para su quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.