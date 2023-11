El papa Francisco llamó a rezar "por los pueblos que sufren las guerras de hoy" y pidió que no se olvide lo que sucede en Ucrania, Palestina e Israel, entre otros conflictos abiertos a nivel mundial.



"Continuamos rezando por los pueblos que sufren a causa de las guerras de hoy", dijo el pontífice tras rezar la oración del Ángelus desde el Vaticano con motivo del día de los Santos ante miles de fieles. "No olvidamos la martirizada Ucrania, no olvidamos Palestina, no olvidamos Israel", agregó luego el Papa en referencia a la nación invadida por Rusia desde febrero de 2022 y a los territorios en disputa en Medio Oriente.



"No olvidamos tantas otras regiones en las que la guerra es aún demasiado fuerte", animó por último en un nuevo mensaje a favor de la paz.