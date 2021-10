Noruega: un hombre armado con un arco y flechas mató e hirió a varias personas

Un hombre armado con un arco y flechas mató e hirió a varias personas el miércoles en la localidad de Kongsberg, en el sureste de Noruega, antes de ser detenido, anunció la policía citada por la AFP. Según la televisión pública NRK, al menos cuatro personas murieron en el ataque.

Oficialmente no se ha dado a conocer aún la cifra de víctimas. ”Lamentablemente, podemos confirmar que hay varios heridos y también, por desgracia, varios muertos”, dijo Øyvind Aas, funcionario de la policía local, en una conferencia de prensa.

“El hombre que cometió este acto fue detenido por la policía y, según lo que sabemos, sólo hay una persona implicada”, añadió.

La policía no descarta que el ataque fuera un acto terrorista. ”Al ver cómo sucedieron los hechos, es natural evaluar que se trató de un ataque terrorista”, declaró Aas. “El hombre detenido no ha sido interrogado y es pronto para pronunciarse sobre los motivos del ataque”, añadió.

La alcaldesa de Kongsberg, Kari Anne Sand, se mostró muy afectada. “Es una tragedia. No tengo palabras”, dijo Sand al sitio VG. Siguen sin conocerse los motivos del ataque, que se produjo en varios lugares del centro de la ciudad de Kongsberg.

La policía no dio detalles sobre el sospechoso, salvo que se trata de un hombre y que fue llevado a la comisaría de la ciudad vecina de Drammen. ”No estamos buscando a otras personas”, dijo Øyvind Aas .Los heridos fueron trasladados a hospitales. Por el momento no se conoce ni su número ni su estado.

Según el canal TV2, el hombre también tenía un cuchillo y otras armas.

El incidente tuvo lugar en el centro de Kongsberg. En Twitter, la policía local dijo que testigos vieron a un hombre, armado con un arco y flechas, y que las usó contra personas. Las autoridades instaron a la población a permanecer en sus casas. En tanto, varios barrios fueron acordonados e imágenes de televisión mostraban un gran despliegue de policías fuertemente armados y ambulancias. También se enviaron al lugar un helicóptero y un equipo de desminado. Y se alertó al Servicio de Inteligencia Nacional (DIS).

Kongsberg es una localidad ubicada en el condado de Buskerud, en el extremo sur del distrito de Numedal. Allí viven un poco más de 26.700 personas. El municipio es conocido como una zona productora de plata y por ser sede del mayor contratista noruego de armas, y tecnología, el Konsberg Gruppen.

A 10 años de la masacre Utoya

El ataque ocurrió a 10 años de la masacre de Utoya, en el lago Tyrifjorden, a pocos kilómetros de Oslo.

La matanza fue perpetrada el 22 de julio de 2011 por Anders Behring Breivk, un terrorista noruego de extrema derecha de 32 años que mató a balazos a 77 personas e hirió a un centenar. Finalmente fue condenado a 21 años de prisión.