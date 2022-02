Papa Benedicto XVI pidió perdón, pero negó haber actuado mal frente casos de abuso sexual de sacerdotes contra niños

El papa emérito Benedicto XVI pidió este martes perdón por los abusos sexuales contra niños cometidos por el clero, pero negó haber encubierto casos de sacerdotes pedófilos.

“Solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón”, dijo Joseph Ratzinger tras ser acusado de inacción en los casos de cuatro curas pedófilos cuando era arzobispo de Munich.

Que dice la acusación contra Benedicto XVI sobre su silencio ante denuncias

Un informe sobre abusos sexuales en la arquidiócesis alemana de Múnich atribuyó al entonces arzobispo y actual papa emérito, de 94 años, no haber actuado en al menos cuatro casos ocurridos bajo su gestión.

Incluso, el documento, encargado a un equipo de abogados, destacó que Ratzinger rebatió “contundentemente” estas acusaciones.

ARCHIVO - Con el trasfondo de las torres de la catedral de Múnich, el cardenal Joseph Ratzinger, luego papa Benedicto XVI, se despide de los fieles bávaros en Munich, 28 de febrero de 1982. (AP Foto/Dieter Endlicher, File)

El informe contempla casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia católica en esa arquidiócesis desde la posguerra y hasta prácticamente la actualidad.

Ratzinger fue arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982, antes de convertirse en prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antiguo Santo Oficio) en el Vaticano y finalmente papa.

La investigación citó a 497 víctimas de abusos entre 1945 y 2019, sobre todo jóvenes y adolescentes, y a unos 235 presuntos culpables, sobre todo sacerdotes.

Qué dijo Joseph Ratzinger tras conocerse la acusación en su contra

En una carta divulgada este martes, el papa emérito aseguró que nunca encubrió estas agresiones sexuales contra niños cuando tenía “importantes responsabilidades en la Iglesia Católica”.

”En todos mis encuentros con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes (...) he percibido en sus ojos las consecuencias de una grandísima culpa y he aprendido a entender que nosotros mismos caemos dentro de esta grandísima culpa cuando la descuidamos o cuando no la afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha sucedido y sucede demasiadas veces”, aseguró en su carta.

”Mayor es mi dolor por los abusos y errores que se han producido durante el tiempo de mi misión en los respectivos lugares”, agregó el papa emérito y se mostró además “consternado”.

En un documento también hecho público por el Vaticano el martes, consejeros del papa emérito rechazaron las acusaciones expresadas en el informe alemán.

”Cuando fue arzobispo, el cardenal Ratzinger no estuvo implicado en intentos de disimular abusos” ni tampoco estaba “informado de agresiones cometidas o presuntamente cometidas por sacerdotes” dijeron sus consejeros.

La reacción de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica

Tras las palabras de Ratzinger, el grupo estadounidense “Snap” que reúne a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia lamentó la “ausencia de franqueza” en el papa emérito. Además, sostuvo que Benedicto XVI “desperdició la oportunidad de redimirse”.

A su vez, la rama alemana del grupo reformista Wir sind kirche, que reúne a laicos y teólogos, consideró que la carta “no aporta nada nuevo. Ratzinger sigue presentándose como una víctima, que fue 'arrastrada en un gran error'”.

Joseph Ratzinger pidió disculpas tras ser acusado de inacción ante denuncias de abusos sexuales a niños en la Iglesia

Para la asociación de víctimas Eckiger Tisch, la Iglesia reconoció “actos y faltas, pero nadie asume responsabilidades concretas”.

Joseph Ratzinger pidió perdón por un “error no intencional”

A finales de enero, el papa emérito rectificó sus declaraciones a los autores del informe alemán, reconociendo que participó en una reunión en 1980 sobre los presuntos abusos cometidos por el sacerdote Peter Hullermann.”Este error, que lamentablemente se produjo, no fue intencionado y espero que sea disculpado”, dijo Ratzinger.

“Me afectó profundamente que el descuido se utilizara para dudar de mi veracidad, y presentarme incluso como mentiroso”, agregó en su carta. En la misiva, el papa emérito también agradeció a su sucesor, Francisco, por “la confianza, el apoyo y las oraciones” que le ha manifestado “personalmente”.

Benedicto XVI concluyó la carta refiriéndose a su propia muerte. ”Muy pronto me presentaré ante al juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento, sin embargo, feliz”, aseguró.