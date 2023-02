Para Macron, no es posible el acuerdo Mercosur-UE si América Latina viola normas ambientales

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó hoy que un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur "no es posible" si los latinoamericanos no respetan las mismas normas medioambientales que los europeos.

"Un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París como nosotros, y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores", declaró Macron hoy en una visita a una feria agrícola, según la agencia de noticias AFP.

El mandatario francés consideró así que las restricciones a los productores locales deben ser impuestas por igual a los alimentos importados.

Tras 20 años de negociaciones, la UE y el Mercosur –integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- cerraron un acuerdo comercial en junio de 2019, que establece, entre otros puntos, que el Mercosur eliminará sus aranceles sobre un 91% de las imputaciones europeas, mientras que la UE hará lo mismo en un 95% -99% en los productos industriales y 82% en los agrícolas, con cuotas en productos como carnes, pollo, queso y leche-.

En el caso de los productos del Mercosur, sectores como el autopartista y el textil seguirán teniendo aranceles por un periodo para darles mayor tiempo para adecuar su competitividad, pero en 15 años se contempla su integración en fases al libre comercio.

El acuerdo, no obstante, aún no fue ratificado en los diversos países.

En particular, Europa cuestionó la política medioambiental del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a la hora de avanzar con su implementación.

El tratado, no obstante, volvió a la mesa de discusión recientemente tras el retorno al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que la UE prevé firmar el acuerdo para julio, momento en el cual se desarrollará el 17 y 18 de ese mes una cumbre entre los jefes de estado de la UE y los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bruselas.

La postura de Francia, no obstante, sigue siendo un obstáculo pues sus agricultores temen la entrada de productos sudamericanos sujetos a estándares de producción menos exigentes que los de la UE, ideas que en similar grado son también compartidas por otros integrantes como Polonia o Austria.

El Pacto Verde dispuesto por la UE ordena que el bloque deberá ser “neutro” en emisiones de gases para el año 2050, lo cual impactaría en las exportaciones de los productores del Mercosur.

El canciller Santiago Cafiero afirmó a principios de este mes en una visita a la sede de la UE en Bruselas, que el acuerdo deberá contemplar las asimetrías económicas y sociales entre ambos bloques, y que debe estar “adaptado a un mundo y cadenas de valor en transformación".

En particular, Cafiero transmitió como ejemplo la próxima entrada en vigencia de la Directiva de Energías Renovables (RED II) que propone modificar el umbral de Cambio de Uso Indirecto de la Tierra (ILUC) afectando las exportaciones argentinas de biodiesel de soja, que en 2022 representaron ventas por más de US$ 1.800 millones, alrededor de 20% del total exportado a la Unión Europea.

La directiva europea no considera a los combustibles producidos a base de alimentos como “verdes”, por lo que busca limitar su uso.

Este tipo de medidas, “adoptadas unilateralmente por la UE, afectan el equilibrio de concesiones obtenidas y otorgadas por ambos bloques en 2019 que, en este nuevo contexto, queda obsoleto y demanda una revisión”, indicó Cancillería.